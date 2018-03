Manfredonia, Giornata dello Sport al Miramare

(Interno Stadio Miramare: www.holzbau.rubner - image@)

Di:



Giornata dello sport -Memorial “Aldo Totaro” -Manfredonia.

5 Giugno 2016 –Stadio “Miramare” Manfredonia

Sempre pronto a ricoprire un ruolo non sempre in vista di dirigente sportivo,sempre attento ai giovani e vicino ai presidenti delle società sportive che ha militato:C alcio,Volley,Pallacanestro.

Giornata dello sport riservata alle categorie giovanili di Calcio,Basket,Volley,Ginnastica Artistica e Ritmica e a tutti gli alunni delle scuole di Manfredonia che hanno svolto il Progetto Coni Ragazzi (attivita’ sportiva gratuita presso l’A.S.S.D. Perotto Manfedonia,A.S.D. Atletica Manfredonia e A.S.D.Body art Manfredonia). Lo stadio Miramare sarà diviso in settori sport.

Trascorrere una giornata di sport all’insegna del fair Play con i futuri campioni dello sport cittadino. Unire tutte le associazioni locali che svolgono attività agonistica in una festa sportiva,premiando a fine giornata gli atleti,i dirigenti e tecnici delle associazioni sportive partecipanti.

Hanno aderito alla giornata,le associazioni sportive dilettantistiche :

A.S.D.Manfredonia Calcio;

Donia Calcio a 5;

Body art avviamento al calcio Manfredonia;

Phon Box rappresentativa giovanile under 13;

Free Sport Manfredonia ;

A.S.D.Atletica Manfredonia;

A.S.D.Basket Angel Manfredonia;

A.S.S.D.Perotto Manfredonia;

A.S.D.P.G.Frassati San Giovanni Rotondo;

Esibizione di Ginnastica Ritmica:A.S.D.Body art Manfredonia;

Staff organizzativo:

Pesante Nicola; Manfredi Adolfo; Manfredi Lello. Saranno premiate le personalita’ che sono di esempio nello sport per i nostri giovani praticanti.

Benemerenze allo sport:

D’Arienzo Matteo; Cotugno Giovanni; Leo Della Torre; Tomaiuolo Alessandro; Ciociola Gianpio;

Ospiti:Assessore allo sport Giuseppe La Torre;

Antonio Baldassarre Manfredonia TVM. Un ringraziamento particolare l’Assessore allo sport Giuseppe La Torre;il Presidente Coni Provinciale Foggia Prof. Domenico Di Molfetta ai Dirigenti scolastici delle scuole di Manfredonia che hanno permesso lo svolgimento del progetto e il fiduciario comunale Coni Prof. Pasquale Di Gregorio, Commissione Comunale Giochi Sportivi Studenteschi. Si ringrazia Stato Quotidiano per la disponibilità . Prof. Adolfo Manfredi. Manfredonia, Giornata dello Sport al Miramare ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.