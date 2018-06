Gruppo premiati - ph enzo maizzi (FESTA CARABINIERI 2017, FOGGIA)

Foggia. Alle 11.00 di domani, martedi 5 giugno, presso questo Comando Provinciale si terrà una sobria ma significativa cerimonia per celebrare il 204° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla manifestazione saranno presenti le Autorità cittadine e della provincia, e sarà l’occasione per il Comandante Provinciale, Col. Marco Aquilio, per tracciare il resoconto di un anno di impegno, e per premiare pubblicamente i Carabinieri che si sono particolarmente distinti nel Servizio. Sarà particolarmente gradita la partecipazione dei rappresentanti della Stampa. Festa per il 204° anniversario dell’Arma a Foggia ultima modifica: da

