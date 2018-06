Di Pasqua “Bene ottimizzazione raccolta differenziata”

Di:

Dichiarazione del capogruppo di Forza Italia al Comune di Foggia, Consalvo Di Pasqua

“L’ottimizzazione del progetto di Raccolta differenziata è una buona notizia per la città di Foggia. In questo modo siamo sicuri che ci sarà un incremento della percentuale di rifiuti differenziati che ci consentirà di evitare di pagare l’ecotassa come già avvenuto negli ultimi quattro anni. Anche se occorre la fattiva collaborazione dei cittadini affinché la Raccolta differenziata possa funzionare bene. Tuttavia i comuni pugliesi, compresa Foggia, scontano ancora un grave handicap rappresentato dalla carenza di impiantistica pubblica che la Regione Puglia non è stata in grado di affrontare negli ultimi anni. Nel territorio foggiano e della BAT, infatti, manca un impianto di compostaggio che possa ospitare la frazione umida, che da sola rappresenta circa il 35% dei rifiuti.

Una condizione che costringe l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti ad inviare l’umido nel sito di Modugno, con un conseguente aggravio di costi per i cittadini foggiani. Sono gli stessi dirigenti di AMIU Puglia SpA, tra l’altro, a lamentare la carenza di un impianto di compostaggio in provincia di Foggia che possa chiudere il ciclo dei rifiuti. Ma la cosa più grave è stata fatta qualche giorno fa dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che non solo non risolve una situazione che penalizza i cittadini foggiani e pugliesi, ma ha ben pensato di ospitare in Puglia i rifiuti provenienti da Roma, dove evidentemente il tandem formato da Movimento 5 Stelle (al Campidoglio) e Partito Democratico (alla Regione Lazio) sta producendo effetti negativi sulla gestione dei rifiuti nella Capitale, che ormai vive una condizione di degrado igienico-ambientale. Emiliano ha preso una decisione in estrema solitudine, senza coinvolgere il territorio, nella vana speranza di ritagliarsi una visibilità politica nazionale. A lui, al Partito Democratico ed al Movimento 5 Stelle diciamo con forza che Foggia non è la pattumiera della Puglia e che certi accordi non possono essere presi sulla pelle dei foggiani”.