”Nella Conferenza Pubblica promossa dall’Amministrazione Comunale mercoledì 27 maggio sulle prospettive della Sanità a Monte Sant’Angelo, si è definitivamente tolto ogni dubbio sul destino del PPI e su ciò che prevede la riorganizzazione regionale del servizio di Emergenza/Urgenza nella nostra città. Come già sostenuto dal Partito Democratico di Monte Sant’Angelo nei mesi scorsi e ribadito nell’ultimo incontro dall’Assessore Regionale Raffaele Piemontese, il PPI subirà una riconversione e nessuna chiusura, in cui sarà previsto esattamente lo stesso tipo di attività assistenziale già presente attualmente: una postazione medicalizzata fissa – che a differenza del passato, potrà trattare anche i codici gialli e rossi – ed una postazione mobile anch’essa con il medico a bordo, presente da un anno a questa parte grazie all’ottimo lavoro svolto su più livelli istituzionale dall’attuale amministrazione e dai nostri rappresentanti regionali. Va perciò ribadito a tutti i cittadini che l’attuale amministrazione D’Arienzo, considerata la delicatezza e la complessità del tema sanitario, ha sempre lavorato, insieme alle istituzioni regionali, in maniera seria, meticolosa ed approfondita per poter soddisfare le esigenze del nostro territorio. E così continuerà ad essere. Solo in questo modo è stato possibile raggiungere questo risultato. Evocare inutili allarmismi non potrà mai risultare efficace nella risoluzione delle problematiche territoriali. È bene che tutte le forze politiche ne siano a conoscenza, se come dicono hanno a cuore le sorti di questa città”. (Nota stampa, Partito Democratico Monte Sant’Angelo) PD Monte “Noi preferiamo le soluzioni” ultima modifica: da

