CARABINIERI NOTTE - http://www.tvzoom.it (immagine d'archivio)

Di:



Foggia, 4 giugno 2018. Litigio in un bar con successivi colpi di arma da fuoco: è quanto avvenuto ieri sera, a San Giovanni Rotondo, all’interno di un locale. Lo riporta Foggiatoday.it. I fatti sono avvenuti verso le ore 22.30 all’interno di un’attività commerciale in Piazza Europa. Indagini in corso dei militari dell’Arma per ricostruire l’accaduto. San Giovanni Rotondo, litigio in un bar. Poi colpi di pistola ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.