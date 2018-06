Tris Venezia: Perugia k.o. e semifinale col Palermo

Di:

Il Venezia supera 3-0 il Perugia e approda alla semifinale dei playoff della Serie B ConTe.it, caratterizzati dal sostegno alla Fondazione Bambino Gesu, dove ad attenderlo c’è il Palermo. Sono gli ospiti a partire meglio, Audero al 22′ salva sul tiro insidioso di Diamanti. Alla prima occasione però i padroni di casa sbloccano il risultato con una botta da fuori area di Stulac. L’undici di Nesta non si perde d’animo e nel recupero del primo tempo Audero si fa trovare di nuovo pronto sulla girata di Cerri.

Nella ripresa al 9′ Stulac sfiora il raddoppio, il Perugia comunque resta in partita ma non riesce a rendersi particolarmente pericoloso. E a un quarto d’ora dalla fine capitola ancora. Geijo di testa impegna Leali, Modolo si avventa sulla ribattuta e firma il raddoppio. Il Venezia vede la semifinale e chiude definitivamente i conti con il tris di Pinato in contropiede con un tiro d’esterno per il 3-0 finale.

fonte lega serie b