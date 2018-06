“Un aperitivo per parlare dei programmi a sostegno dei giovani”

Di:

Si terrà martedì 5 Giugno, alle ore 20.00 in Via Cesare Battisti (Karma Café) a Cerignola (FG) “Tu la conosci l’Europa? Da DiscoverEu a Erasmus Plus. Dal Corpo di Solidarietà ai Tirocini formativi”, un appuntamento informale, un format differente, per animare, parlare discutere dei programmi messi in campo dall’UE a sostegno dei giovani. Un aperitivo sociale per presentare l’ultima misura messa in campo, DiscoverEU che consentirà ai giovani di conoscere le diverse culture e tradizioni che caratterizzano l’Unione europea, con l’obiettivo, in questo delicato momento, di rafforzare l’identità europea, mettendo a disposizione dei cittadini più giovani 15mila biglietti Interrail per viaggiare liberamente negli Stati membri dell’Unione. Un’iniziativa a sostegno della mobilità che permetterà ai cittadini europei che hanno compiuto 18 anni entro il 1° luglio 2018 e che intendono visitare almeno un luogo del patrimonio culturale europeo, di poterlo fare gratuitamente. A presentare il programma saranno Matteo Macchiarulo dei Giovani Democratici di Cerignola, con la partecipazione di Vincenzo Vasciaveo, agente di viaggio.

Sarà l’occasione per approfondire anche gli altri programmi a sostegno dei giovani, a partire dal nuovo Erasmus+ che combina tutti gli attuali regimi di finanziamento dell’Unione europea nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, compreso il programma di apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi industrializzati), e per parlare anche del Corpo europeo di solidarietà, la nuova iniziativa dell’Unione europea, che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato.

Tutto questo nella cornice politica di un’Europa che sta cambiando velocemente e della quale parlerà l’organizzatrice dell’appuntamento l’eurodeputato On. ELENA GENTILE.

Bruxelles 02/06/2018

(Nota stampa)