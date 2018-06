Vendola “Per il governo del cambiamento io Tobia e nostro figlio non esistiamo”

Di:

«Beh, svegliarsi il primo giorno della nuova era grillino-leghista e scoprire che per il governo del cambiamento io e il mio compagno e nostro figlio, come migliaia di altre famiglie arcobaleno, non esistiamo, mi fa comprendere la direzione della svolta annunciata: benvenuti nel nuovo Medioevo».

E’ quanto ha dichiarato a “La Gazzetta del Mezzogiorno” l’ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, commentando le frasi del neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana.

Sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida indicate dal neoministro che ha aggiunto: “Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà”.

Per la polemica che lo ha interessato, Fontana si è difeso parlando di “strumentalizzazioni”. Sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha aggiunto, “non è stato previsto nulla sul contratto tra Lega e M5s, è una polemica strumentale, tanto che c’è chi mi ha criticato anche perché vengo da Verona e nel calcio tifo Hellas”