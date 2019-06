Arresto sindaco San Pietro Vernotico, “Rizzo si dimetta”

“Ringraziamo la Magistratura e auspichiamo sia fatta quanto prima chiarezza su una annosa e oscura vicenda Sanpietrana e sull’operato di tutte le amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi anni al governo di questo martoriato Comune“. Lo scrive il consigliere regionale del M5S Gianluca Bozzetti, in seguito all’arresto l’attuale sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo e dell’ex sindaco Maurizio Renna, nell’ambito delle indagini sul fallimento della società partecipata Fiscalità Locale Srl. “L’accelerazione degli eventi rende però doveroso da parte del sindaco e per il bene del paese, un rispettoso passo indietro. Rizzo rassegni subito le proprie dimissioni e faccia valere le sue ragioni nelle sedi opportune senza che la sua posizione processuale sia da ostacolo al futuro funzionamento della macchina amministrativa. Va garantita la dovuta serenità agli inquirenti ed alla Magistratura per il prosieguo delle indagini. Fin dai tempi della campagna elettorale il Movimento 5 Stelle di San Pietro Vernotico ha denunciato le criticità legate alla gestione finanziaria della partecipata fallita, continuando poi con le denunce in consiglio comunale attraverso l’operato della portavoce Selena Nobile. Ora è tempo di dire basta, non è più possibile tergiversare sulla generale questione dell’autonomia finanziaria che il paese ha vissuto negli ultimi anni. San Pietro Vernotico e tutti i suoi cittadini chiedono uno scatto d’orgoglio e non meritano tale umiliazione”.

Arresti a San Pietro Vernotico, Romano: “Una comunità incredula, piena fiducia nella magistratura”. Una nota del consigliere regionale e presidente della Commissione sanità Pino Romano. “Questa mattina la comunità di San Pietro Vernotico si è svegliata incredula e sbigottita per quanto accaduto ad amministratori e professionisti locali. Pur essendo stato vittima di attacchi da parte di alcuni dei protagonisti di questa vicenda resto garantista e ho piena fiducia nel lavoro della magistratura. Conosco i professionisti coinvolti e la loro professionalità, così come mi lega all’ex Sindaco Renna una antica amicizia. Per questo auspico un chiarimento nel più breve tempo possibile. A mia memoria, in quarant’anni di impegno politico in questo territorio, non si era mai vissuta una simile vicenda. Ora è il tempo del silenzio e dell’attesa che faccia meglio capire eventuali responsabilità e relativi chiarimenti”.