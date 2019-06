Cacciari: “L’Europa alla sfida della rivoluzione sociale e tecnologica”

Di:

Foggia, 04 giugno 2019. “Le ragioni della crisi non devono farci perdere le ragioni dell’Europa”. Massimo Cacciari tiene per un’ora un discorso di analisi sulle idee e prospettive dei padri fondatori dell’Unione europea e, nel frattempo, passa in rassegna le trasformazioni del sistema economico e sociale. “Negli anni ‘80-‘90 abbiamo assistito ad una trasformazione del sistema di produzione, della composizione sociale, si sono liquefatte le distinzioni di ceto nei tratti identitari con cui le abbiamo conosciute. La rivoluzione tecnologica, in atto e non compiuta, non si combina più con la domanda di lavoro, abbiamo assistito ad un aumento della ricchezza mai prodotto che tende ad essere accentrata: questi processi vanno governati da aree vaste, da macro regioni federate, lo stato da solo non conta nulla”.

Se oggi la distinzione fra destra e sinistra sia diventata quella tra sovranisti ed europeisti é una domanda che nel vivace dibattito successivo gli viene posta: “Non ho mai parlato di destra e sinistra, parlo di cose da fare, di prospettive. Non ci può essere difesa della sovranità nazionale se non in un ambito federalista europeo. Poi possiamo discutere del modello”.

Il Mediterraneo e la sua visione

I cambiamenti epocali, dicevamo. A proposito di queste sfide, lo studioso riconosce i grandi meriti delle famiglie europee socialdemocratiche e popolari, non gratificate dal voto di maggio. Spera nei liberali e nei verdi e teme “l’illusione sovranista del singolo stato che ci può travolgere”. In ogni caso è molto critico con le politiche messe in campo dalla Ue. Si augura che “quelle famiglie abbiano imparato la lezione”, e osserva come quelle sfide siano state affrontate, con tutte le difficoltà del caso “perché non era facile”. Affrontate con “l’idolo della stabilità- questo non vuol dire che ognuno fa il debito che vuole – con l’aver inseguito il neo- liberismo come destino e sottovalutando una politica per il Mediterraneo tipico di una visione Mitteleuropa”.

Crisi in divenire, fino a quella tragica della Grecia: “Un debito che non puoi far pagare ai cittadini per quello che fanno i governi, e anche qui c’è un discorso di partecipazione riguardo ai bilanci, e di democrazia”. Non crede che l’Europa potrebbe più riprendersi se una simile situazione colpisse uno stato che politicamente “vale più della Grecia”.

Il welfare e le istituzioni

Riformulare il welfare, modificare le istituzioni dove contrastano con una visione europea, investire sul capitale umano come fa la Cina, intervenire dove una serie di stratificati problemi possono con difficoltà essere estirpati. Queste alcune idee per far ripartire la macchina. Un pasionario dell’Europa federata, Cacciari, con uno sguardo al Mediterraneo e alle sue partnership, l’altro al vecchio continente nel contesto dei conflitti tra imperi.

Sala piena per il suo attivo all’auditorium S.Chiara. Ha moderato Rossella Palmieri, docente dell’Università di Foggia.

La rassegna è stata organizzata da Spazio Baol, “Questioni Meridionali”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 04 giugno 2019