Fanelli replica a Marianna Bocola

*Marianna Bocola, candidato sindaco a San Severo per il centrodestra, ha pubblicamente sposato il progetto della lista civica Volare Alto di Raffaele Fanelli*.

“Apprendo dagli organi di stampa che la *coalizione di centrodestra* guidata da *Marianna Bocola* *apprezza il programma politico di Volare Alto*, al punto tale da *voler realizzare molte delle nostre idee*: questo ci gratifica e certifica davanti al popolo sanseverese la bontà della nostra iniziativa civica, nata dalla *partecipazione democratica dei cittadini* che hanno partecipato ai nostri forum”. *Raffaele Fanelli* di Volare Alto non nasconde soddisfazione nel sapere che un’altra compagine politica esprima apprezzamento nei confronti del suo progetto politico.

*UN PATRIMONIO DA NON PERDERE*

Nel suo comunicato stampa, *Marianna Bocola* sostiene che *l’esperienza civica di Volare Alto è un patrimonio di idee e di impegni che il centrodestra non intende sperperare e che farà propri*. Il centrodestra ha intenzione di sposare alcune iniziative del programma politico di Volare Alto, tra cui: la riqualificazione del centro storico, la *street art* per il recupero artistico dei quartieri periferici, l’implementazione di aree gioco per bambini. Una fra tutte ha riscosso attenzione. “Il cavallo di battaglia del centrodestra è la sicurezza – afferma Raffaele Fanelli, che continua – leggo che la nostra iniziativa di fornire la città di *droni *per il controllo del territorio, come già sperimentato a Bologna, è molto apprezzata e la si vuole concretizzare”.

*LA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA*

Altra importante iniziativa che Volare Alto ha già iniziato a concretizzare e che il centrodestra vuole supportare è la *Scuola di Formazione Politica*. “Abbiamo da pochi giorni preso una nuova sede per allestire la segreteria politica di Volare Alto – annuncia *Raffaele Fanelli*, che continua – siamo in Piazza Municipio: stiamo dando vita a una scuola di formazione politica che avrà il fine di avvicinare i giovani alla politica e formarli a divenire future figure dirigenziali”.