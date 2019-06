Formigoni scrive una lettera dal carcere

Di:

(agi) “Hanno potuto condannarmi ma non hanno potuto decidere del mio modo di reagire e di vivere, non hanno potuto inquinare né il mio cuore né il mio cervello”. Lo scrive l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni in una lettera a Tempi, nella quale racconta i suoi primi tre mesi in carcere. Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi è detenuto a Bollate. “In galera, come ho imparato nella mia vita – si legge -, vivo il presente istante per istante, e il presente e’ il luogo della presenza di un altro, e ogni istante e’ un’occasione di sofferenza ma anche di incontro, di dialogo, di riflessione”.

Nella prima parte della lettera Formigoni si rivolge al direttore di Tempi per parlare della sua condanna che “è stata pubblicamente definita dal professor Franco Coppi, il più grande penalista italiano, ‘una condanna senza colpa e senza prove’, perdipiù aggravata dalla cosiddetta legge spazzacorrotti di cinquestelle e Lega, applicata retroattivamente” e su cui pende un ricorso per incostituzionalità. Poi Formigoni si sofferma a raccontare dettagli della vita di tutti i giorni in carcere, del tempo che manca.

fonte AGI