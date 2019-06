Quando la scuola calcio è scuola, si parla di Dream Foggia

Di:

Foggia, 04 giugno 2019. Si è giocato nelle giornate dal 31 maggio al 2 giugno 2019 il Torneo di calcio a squadre per categorie a San Benedetto del Tronto – 15° Piceno Football Cup– che ha visto la partecipazione di diversi team di tutto lo stivale.

Tra le diverse società, nella categoria 2010-2011 si è distinta la Dream Foggia, allenata dal mister Antonio Massaro, che nel rispetto dello spirito calcistico e ludico-sportivo, ha deciso di portare a San Benedetto del Tronto tutti i ragazzi della squadra, senza nessun escluso, dando spazio a tutti i piccoli atleti.

Con la Dream, con il tecnico Massaro e con la dirigenza d’elite rappresentata dall’avv. Antonio Landi, hanno prevalso lo sport, la preparazione tecnica, lo spirito di squadra, lo stile e soprattutto la voglia di divertirsi.

Il torneo, con girone all’Italiana, vedeva impegnate 4 squadre: Dream Foggia, Caravaggio Benevento, Terni e Perugia, prevedendo sei partite di cui tre di andata e tre di ritorno.

La partenza dei dieci leoncini foggiani non lasciava presagire nulla di positivo. La prima partita vedeva lo scontro tra la Dream Foggia e la Caravaggio Benevento. Il primo tempo un disastro per la Dream che subiva due reti. I ragazzi foggiani apparivano demotivati. Sembrava l’inizio di una brutta fine. Così non è stato!

I campioncini della Dream nel secondo tempo entrano in campo con una formazione rimaneggiata e dopo aver pareggiato “rischiano” addirittura di vincere. Tuttavia un pareggio appare più giusto.

Alle ore 11.00 nel corso del secondo incontro, la Dream affronta e sconfigge il Terni per 2-1 ed infine, nell’ultima partita d’andata scende in campo contro il Perugia superandolo per 3 reti a zero. Il girone di andata si conclude con un primo posto ex aequo della Dream e della Caravaggio.

Il giorno successivo, alle ore 9.00 comincia il girone di ritorno. Ad affrontarsi nel corso della prima partita le due capoliste Dream e Caravaggio. I due allenatori consegnano agli organizzatori le formazioni ed il Mister Massaro contro ogni pronostico, schiera in campo, per il primo tempo, la squadra che all’andata aveva subito due reti. Sugli spalti c’è incredulità e un po’ di timore, tuttavia nessuno commenta né contesta la scelta del Mister……è lo stile Dream Foggia: “il calcio è un gioco”!.

Qualcuno della squadra avversaria commenta a bassa voce credendo d’aver vinto il torneo, ma………. la strategia dello stratega Massaro, sebbene azzardata, dà ottimi risultati. Bravo Mister ! Contro ogni pronostico in campo c’è una sola squadra, La Dream Foggia. Si vede bel gioco della Dream mentre la Caravaggio è chiusa nella propria metà campo senza possibilità di ragionare. Nulla da fare, la supremazia della Dream è assoluta. Arriva, merito di tutta la squadra che corre, pressa, insiste, difende la porta, crea gioco, il gol che allontana gli spettri dell’andata. All’inizio del secondo tempo il Mister rivoluziona la squadra dando spazio agli altri leoni della Dream che entrano in campo concentratissimi come se giocassero la finale della vita. Non ci sono spazi per gli avversari. Questo è il vero calcio!

La Caravaggio perde 1-0, la supremazia della Dream è notevole. Il risultato con una sola rete sta stretto alla Dream che tuttavia gli assicura il primo posto in classifica.

Alle ore 10.30 della stessa giornata la Dream scende in campo contro il Terni. Partita facile solo sulla carta. Difatti, la Dream domina ma tuttavia va in svantaggio di un gol. Si riapre il torneo e la Caravaggio Benevento esulta mentre il primo posto della Dream vacilla. L’esultanza degli avversari e della Caravaggio dura poco. Invero, da una posizione particolarmente difficile, servito egregiamente da un compagno di squadra, uno degli attaccanti della Dream lascia partire un destro che ristabilisce la parità. La Dream c’è!

Nel corso del secondo tempo la partita è in discesa per la Dream che chiude con un altro grande gol. Il risultato finale è 2-1 per i piccoli del Foggia. Anche questo risultato è stretto per la squadra pugliese.

L’ultima partita contro il Perugia termina 3-0 a favore della Dream e mentre i ragazzi in divisa azzurra sollevano la coppa del primo posto, qualcuno dagli spalti, come nel 2006, grida:” anche oggi il cielo è azzurro sopra Berlino emh……… sopra San Benedetto del Tronto”.

Un complimento a tutti i ragazzi della Dream : 1-Saverio Rendinella, 3-Lorenzo Russo, 4- Alberto Finizio, 5-Lorenzo Landi (detto Lollo), 6-Luigi Tucci, 7-Daniele Lagonigro, 8- Mario Mazzaro, 9- Mattia Massaro, 10-Marco Curci, 11- Marco De Trino – Allenatore Antonio Massaro – Dirigente Antonio Landi.