Leopardi, scrivono i genitori dei ragazzi

Roma, 4 giugno 2019. “Noi genitori, mamme e papà, dei bimbi della G. Leopardi avevamo già dato inizio con impegno personale costante, evidente e trasparente scevri da condizionamenti politici, ad una serie di azioni dentro e fuori la scuola, per rendere la stessa decorosa, idonea ed adeguata. Fermamente convinti che una scuola pubblica debba essere la punta di

diamante e non lo specchio di una città purtroppo poco rispettata e si vede!!!

Abbiamo chiesto in vari modi che la scuola ricevesse le necessarie manutenzioni strutturali, e in ultimo, ma non per ultimo, che l’infanzia fosse adeguata per i diversamente abili. Che insensibilità per un papà, lei candidato, noi semplici cittadini, pensare di confinare di fatto una classe, perché vi è un bimbo in carrozzina!!! Sempre noi genitori crediamo fortemente che i bimbi debbano coltivare le differenze includendo.

Si immagini quanta discriminazione per una classe e un bimbo portatore di handicap messi a parte su un piano non pensato per l’infanzia, senza la naturale interazione, spesso a sezioni aperte, che esiste nella didattica del ciclo dell’infanzia.

Le assicuriamo che avremmo volentieri fatto a meno di un comunicato, bastava che i nostri attuali amministratori avessero formalmente e non VERBALMENTE preso impegni rispetto ai problemi della G.Leopardi e che si fossero degnati di rispondere ad almeno una delle nostre numerose PEC. NULLA di tutto questo si è verificato e lei e chi per lei almeno questo dovreste SAPERLO.

SALUTI, mamme e papà della G.LEOPARDI, gli stessi del comunicato del 3/06″.

(Nota stampa)