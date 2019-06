Manfredonia. Nuoto di fondo in acque libere

ISCRIZIONE E PAGAMENTO ON-LINE OBBLIGATORIE LE ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE OBBLIGATORIAMENTE ON-LINE TRAMITE IL MODULO PRESENTE SUL SITO UFFICIALE www.snalsea.com CLICCARE SU “ISCRIZIONI GARE”; ESEGUIRE IL PAGAMENTO A ASD MANFREDONIA RUNNIG E FRIENDS CON BONIFICO ( IBAN IT 58UO542478450000001002056 ) ENTRO IL GIORNO VENERDì 30 AGOSTO E PRESENTARE LA RICEVUTA PER E-MAIL O SUL POSTO; NON SI ACCETTANO PAGAMENTI SUL POSTO; IL TEAM PRENDERA’ FORMA UNA VOLTA RICEVUTE LE ISCRIZIONI OPPORTUNE; SI EFFETTUERA’ IL RIMBORSO ISCRIZIONE SOLO IN CASO DI ANNULLAMENTO E NON DI RINVIO; PRESENTARSI PROVVISTI DI TESSERINO E CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO; QUOTA ISCRIZIONE: € 18,00; PENALE DI € 15,00 NEL CASO DI PERDITA DEL CHIP DI CRONOMETRAGGIO; PENALE DI € 5,00 NEL CASO DI ISCRIZIONE SUL POSTO (€ 18,00+€ 5,00); 10. Info: 10. GINO VITULANO LEO GRANATIERO