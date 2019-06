“Oggi e domani la comunità educante di Manfredonia si racconta”

Di:

Manfredonia, 04 giugno 2019. Le iniziative all’IC Perotto-Orsini e all’IC Giordani- De Sanctis sono state organizzate dal progetto “PRIMA I” – selezionato da impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo a contrasto della povertà educativa minorile

Oggi e domani (4 e 5 giugno) all’Istituto “Perotto – Orsini” e all’Istituto Comprensivo “Giordani – De Sanctis” di Manfredonia si terranno due eventi a conclusione della prima annualità di offerta formativa del Progetto PRIMA I, selezionato da impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile.

Le due iniziative pensate per la “comunità educante” – ed in particolare per insegnanti e genitori che hanno usufruito della formazione gratuita – hanno l’obiettivo di ripercorrere e condividere i momenti più importanti di questa esperienza vissuta nell’a.s.2018/2019.

Per l’evento i responsabili di progetto PRIMA I, l’ente capofila “Cooperativa Santa Chiara” di Manfredonia, il partner IRASE Frosinone e le scuole ospitanti hanno scelto il format della “narrazione sociale”, strumento ideale per dare dimensione orale, corale e collettiva al percorso formativo vissuto da Dirigenti, docenti, genitori e formatrici.

“Gli attori dei due itinerari di crescita professionale e della dimensione di collettività educante, formazione docenti ed empowerment, condivideranno virtuali istantanee della memoria per raccontare aspetti di forza della crescita individuale e di comunità. Dirigenti, formatrici, docenti e genitori, in una dimensione poco formale, narreranno, secondo ruolo e vissuto, il valore dell’itinerario formativo – spiega Matteo Del Nobile di IRASE – Come sarebbe accaduto in comunità di altri tempi dove attorno ad un braciere ci si narrava vissuti ed esperienze formative, le nostre scuole, in qualità di naturali ambienti sociali, vivranno la narrazione sociale quale strumento di crescita e consolidamento di legami. Il tutto nasce dall’essenza del Progetto P.R.I.M.A.I., lotta alla povertà educativa affidata al comune sforzo della comunità educante. In questa ottica I.R.A.S.E. Frosinone, partner di progetto, ha disegnato l’offerta formativa di progetto, intesa a sostenere la crescita delle competenze professionale del personale docente da un lato, e dall’altro le competenze comunicative, sociali ed emotive della comunità educante (genitori, docenti e comunità del territorio) che guida il processo di crescita dei nostri bambini”.

Dopo la condivisione delle esperienze dei singoli e differenti attori dei percorsi formativi, IRASE Frosinone presenterà nel corso dei due eventi le linee guida della seconda annualità di formazione, a.s.2019/2020. Obiettivo dell’Ente è offrire alla comunità una visione anticipata e d’insieme delle future attività, al fine di alimentare il desiderio di crescita dei singoli e della collettività, offrendo l’opportunità di una riflessione prospettica sui bisogni educativi che IRASE si prefigge di cogliere per orientare specifiche linee di intervento formativo.

A conclusione e compimento di entrambe le giornate di condivisione e vissuto sociale delle esperienze formative, la Cooperativa Santa Chiara (Ente capofila) e IRASE Frosinone consegneranno ai D.S., ai docenti e genitori corsisti gli attestati di formazione.

Le due giornate:

Martedì 4 giugno, ore 17 – I.C. Giordani – De Sanctis , presso l’aula magna della Scuola Secondaria di I Grado “Gian Tommaso Giordani” – Manfredonia;

, presso l’aula magna della Scuola Secondaria di I Grado “Gian Tommaso Giordani” – Manfredonia; Mercoledì 5 giugno, ore 17 – I.C. Perotto – Orsini, presso l’aula magna della Scuola Primaria “Cardinale Orsini” – Manfredonia.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016, è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD www.conibambini.org