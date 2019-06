Di:

Alla presenza del segretario nazionale, Francesco PULLI, di tutti i quadri dirigenti S.A.P. della regione Puglia, di S.E. il Prefetto dr. R. GRASSI, dei vertici della Questura, del Vescovo di Foggia Mons. Pelvi, del dirigente il Compartimento Polstrada “ Puglia “ dr. Speranza e di altre autorità istituzionali, si è tenuto nella giornata di oggi 3.6.2019, il 10° congresso Provinciale del S.A.P., Sindacato Autonomo di Polizia, che ha visto, la rielezione e conferma del segretario provinciale, Giuseppe VIGILANTE, uno dei principali artefici dell’innegabile successo del Sindacato Autonomo in Capitanata e la rielezione di Silvano AMMIRATI, Giuseppe UCCELLI, Fabio DAMIANI e SCOCCA Angela, nonché l’elezione di Giuseppe TISO a vice segretari provinciali.

Nella relazione introduttiva ai lavori, infatti, il segretario ha rivendicato al Consiglio Provinciale uscente, il merito di aver mantenuto e aumentato di gran numero la maggioranza degli iscritti nella provincia di Foggia, giusto premio alla serietà ed all’impegno profuso, ribadendo la disponibilità a proseguire su questa strada, nonostante le accresciute notevoli difficoltà.

Nel corso della relazione, traendo spunto dal tema proposto per il 10° congresso: “POLIZIA: QUALI PROSPETTIVE “

il segretario Vigilante è stato particolarmente critico nei confronti di chi in questi ultimi mesi ha fatto e rifatto promesse mai mantenute per esempio aumentare uomini e mezzi in una provincia dove la malavita locale, negli ultimi tempi, ha messo in atto reati gravissimi tra i quali numerosissimi omicidi volontari e tentati omicidi, estorsioni e ultimamente la cd emergenza rapine.

Infine aggiunge, visto che se ne parla da anni, come mai in un paese ove mafiosi e terroristi tornano in libertà per un qualsivoglia cavillo giuridico non vi è ancora una Polizia unica e non si riesce ancora a fare le ormai famose sale operative comuni?

Foggia,3.6.2019 .-

La segreteria provinciale S.A.P.