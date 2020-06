2020, l’anno zero che ha sconvolto la geopolitica globale a causa del Covid-19

Foggia, 04 giugno 2020. “MondoVirus, Storia e Geopolitica del Covid-19” è il volume ideato dal prof. Michel Korinman dell’Università di Parigi-Sorbona, con la partecipazione di, docente e geografo di S. Marco in Lamis, quella die di molti altri autori. E’ una pubblicazione Tagete Edizioni e Tipografia Bandecchi & Vivaldi.

“L’unica cosa che impariamo dalla storia è che non impariamo nulla dalla storia. Non sappiamo se Hegel avrà ancora una volta ragione. Di certo il 2020 sarà ricordato come l’anno zero della geopolitica globale. Il Covid-19 ha stravolto e accelerato dinamiche e rapporti di potere nello scacchiere internazionale, almeno come lo avevamo conosciuto dal Secondo Dopo Guerra”. Con queste parole si presenta il libro: “È l’ora del disordine, anticamera di quel che sarà il nuovo ordine mondiale di cui il secondo numero della nostra rivista prova a tracciare i contorni. Impresa certo ardua e ambiziosa che ha richiesto uno sforzo collettivo di un eterogeneo coro di saperi diretto dal Prof. Michel Korinman. Analisti, docenti universitari, giornalisti, giuristi, imprenditori, medici e psichiatri da ogni parte del globo hanno offerto il loro contributo per fornire ai potenziali lettori codici e strumenti utili a decifrare cause e conseguenze, presenti e future, di quel Mondo-Virus che d’improvviso viviamo e che forse cambierà per sempre la nostra quotidianità”.