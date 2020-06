Angelo e Michela, Infermieri foggiani sposi ai tempi del Coronavirus

Lui è direttore del quotidiano sanitario nazionalee Infermiere presso l’ASP Comuni di Ravenna – Cervia – Russi; lei è Infermiera presso l’SPDC di Ravenna e attivista della testata giornalistica fin dalla sua nascita.hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore a Ravenna, unendosi in matrimonio poco fa con rito civile. Nel 2021 seguirà quello religioso.

Lui ha studiato Infermieristica in quel di Rimini. E’ originario di Rignano Garganico (FG), piccolo comune dell’entroterra garganico. Lei ha conseguito la laurea in Infermieristica presso l’Università di Ancona ed è originaria di San Marco in Lamis (FG), cittadina ubicata nel Parco Nazionale del Gargano. Hanno vissuto assieme a Imola e Lugo, attualmente vivono a Ravenna, con il sogno un giorno di tornare nell’amata Puglia per metter su famiglia e seguire i loro numerosi progetti in cantiere.

Complice della loro unione è stato un concorso di mobilità per l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia. Grazie a questa selezione si sono conosciuti nella seconda decade del settembre 2016 presso l’Opus Wine di San Giovanni Rotondo, poi in quel di Rimini e infine a Imola dove hanno deciso di diventare una coppia a tutti gli effetti. Nonostante le difficoltà correlate alla Pandemia da Coronavirus, i due hanno deciso comunque di unirsi in matrimonio, ma di rinviare i festeggiamenti con tutta la famiglia, i colleghi e gli amici al 5 giugno 2021, in occasione del rito d’unione religiosa.

Fonte: Assocarenews