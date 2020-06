un’altra vittima in provincia di. Si tratta di una donna di 83 anni, originaria di, ex docente in pensione, ricoverata nella Casa di sollievo della sofferenza didi, dopo un primo trasferimento all’ospedaledel

Domani, 5 giugno 2020, la salma arriverà nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino per il funerale. Si tratta della trentesima vittima del virus in provincia di Avellino. Lo riporta “thewam”.