Eroina e cocaina in casa: giovane pusher foggiano ai domiciliari

I carabinieri di San Severo (Fg) hanno effettuato una serie di controlli con particolare attenzione nei confronti di alcuni presunti pusher. Alcuni giorni fa nel corso di un’attività in un’area popolare di San Severo, avevano notato movimenti anomali di auto e giovani sospetti nei pressi di una serie di abitazioni in via Deliceto. Mentre stavano effettuando un controllo esterno, hanno visto arrivare a piedi un ragazzo noto, S.G.P., che ha cercato di scappare ma è stato rapidamente bloccato. Dopo un po’ di resistenza si è scoperto che possedeva le chiavi dell’appartamento, che è stato perquisito. Su un tavolo in cucina c’era una grossa busta con un’ingente quantità di sostanze stupefacenti e materiale per il taglio e il confezionamento. Sequestrati 26 involucri in cellophane trasparente termosaldati, con circa 750 gr. di eroina e 23 involucri simili con circa 350 gr. di cocaina, per un totale di circa 1,100 Kg.. Altra droga era anche in auto. Il giovane si trova ai domiciliari. Fonte: GdM