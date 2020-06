Foggia. Dopo la separazione, spasmodica e morbosa persecuzione ai danni dell’ex

, 04 giugno 2020. Ordinanza applicativa di misura cautelare personale agli arresti domiciliari eseguita nei confronti di L.P. classe 1963. L’indagato si è reso responsabile dei reati di stalking e lesioni nei confronti dell’ex-moglie R.A. classe 1966 e della figlia L.C. classe 1992. Il L.P. già in passato, a causa delle sue condotte violente e prevaricatrici in famiglia era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento lo scorso febbraio 2019 sempre per reati commessi nei confronti dell’ex-moglie.

Nel periodo successivo, una volta intervenuta la separazione coniugale, l’indagato ha inizato una spasmodica e morbosa condotta persecutoria nei confronti dell’ex-coniuge e questa volta anche nei confronti della figlia. L’indagato negli ultimi mesi, era solito appostarsi sotto l’abitazione dei familiari e pedinarle in ogni loro spostamento, minacciandole e offendendole prospettando alle stesse atti ritorsivi violenti. Nelle ultime settimane lo stesso aggrediva l’ex-moglie mentre era in compagnia della figlia per costringerla a salire sulla sua autovettura, strappandole la maglia e provocandole delle ecchimosi certificate presso il locale P.S. degli OO.RR. In altre occasioni, raggiungeva la figlia, offendendo e minacciando la moglie tramite quest’ultima. In altra circostanza, lo stesso dopo averla seguita ed essersi appostato nei pressi di un esercizio commerciale, l’aggrediva anche in presenza di altro familiare. Nell’ultimo episodio accaduto nel mese di maggio, l’indagato bloccava la figlia chiedendole dove si trovasse la madre e sfilandole le chiavi del nottolino del motorino di avviamento della propria auto. Le dichiarazioni accusatorie dei familiari sono avvalorate dalle registrazioni delle frasi minacciose, dagli interventi delle pattuglie delle volanti e dalle dichiarazioni rese dai testi anche estranei all’ambito familiare.