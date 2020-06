Foggia. “Internalizzazione parziale? Assolutamente no. Fino alla firma dei contratti”

, 04 giugno 2020. “Nei corridoi dell’ASL Foggia gira voce che l’internalizzazione del 118 FG avverrà in modo parziale cioè solo per alcune postazioni, se così realmente fosse saremo pronti a scendere in campo più agguerriti che mai per ottenere i nostri diritti che attendiamo da più di 10 anni”. Lo dicono in una nota Lo dicono in una nota inviata a StatoQuotidiano gli operatori del 118 in protesta da settimane

“Assolutamente no alla proroga”, ribadiscono. “Fino alla delibera, fino alla firma dei contratti”.