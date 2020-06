Foggia, maltratta i familiari: ordinanza per 40enne

Foggia, 04 giugno 2020. Ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle pp.oo. è stata eseguita nei confronti di G.M. classe 1980 in collaborazione con il personale dell’Ufficio P.G.S.P. L’indagato, si è reso responsabile dei reati di maltrattamento e violenza privata nei confronti dei propri familiari (genitori e nucleo familiare del fratello).

Le denunce hanno avuto origine dal momento in cui lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie eseguita nell’anno 2019, poiché trasferitosi presso l’abitazione dei suoi genitori, con cadenza quotidiana, poneva in essere condotte vessatorie sotto l’effetto dell’alcool. In più occasioni, l’indagato, spinto da futili motivi, di mera prevaricazione morale, con continui atti di violenza fisica e psicologica, ha aggredito gli anziani genitori, usando un linguaggio inappropriato, volgare ed offensivo. I familiari, hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni poiché l’indagato li aveva più volte minacciati che li avrebbe percossi ed uccisi se non lo avessero lasciato l’immobile.

Inoltre, anche nei confronti del fratello e della cognata, residenti nello stesso stabile, lo stesso in tempi diversi, poneva in essere atteggiamenti ritorsivi e violenti qualora non avessero abbandonato anche loro l’abitazione prospettando che altrimenti, avrebbe ucciso la cognata che più volte aveva apostrofato con epiteti volgari.