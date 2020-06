Foggia, perseguita una vecchia compagna di scuola: arrestata

, 04 giugno 2020. Perseguita una vecchia amica di scuola fino a risultare destinataria di una misura cautelare personale.

N.C. classe 1994 si è infatti resa responsabile del reato di stalking perché, con condotte reiterate nel corso degli ultimi anni, minacciava e molestava una vecchia compagna di scuola, C.A. classe 1994. Quest’ultima, con denuncia-querela presentata nel febbraio 2020, esponeva di aver conosciuto l’indagata negli anni 2006/2008 in quanto sua compagna di classe alle scuole medie. Nei successivi anni, a conclusione del ciclo scolastico, la N.C. palesava l’intenzione di non avere rapporti sociali non apprezzando il proprio aspetto e per tale situazione personale, la stessa iniziava ad inviare numerosi messaggi all’amica assumendo toni offensivi e ingiuriosi di cui subito dopo si pentiva chiedendo scusa. Dopo un periodo di tranquillità, nel Natale 2016, la denunciante mentre si trovava fuori regione per motivi di studio, riceveva un messaggio dall’indagata da un falso profilo social, che le chiedeva, con toni disperati, di poter riprendere i contatti.

La vittima, ignara delle intenzioni della sua amica, decideva di incontrarla dove la stessa si era ricoverata presso un centro psichiatrico. Successivamente all’incontro, l’indagata, poneva in essere continui atteggiamenti minatori e offensivi nei confronti della vittima, inviandole numerosi e frequenti messaggi attraverso plurimi profili ad ella riconducibili, mediante la piattaforma “Instagram” e in più occasioni la stessa si appostava nei pressi della abitazione della p.o. alla stessa noto.