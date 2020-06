Gargano. “I Faraglioni ora sono ancora più belli” (FOTOGALLERY)

I bellissimi faraglioni sono diventati uno dei più importanti simboli delle bellezze naturalistiche di tutta la Puglia e del Parco Nazionale del Gargano in particolare; sono costituiti di candida ed abbagliante pietra. Uno dei due faraglioni in particolare, colpisce per la sua forma ad arco quasi perfetta. Esso sembra quasi essere stato scolpito dalle mani di un artista esperto; in realtà questo magnifico e maestoso faraglione è stato plasmato direttamente dalle mani della natura.

In questa parte della costa si possono peraltro ammirare delle splendide grotte marine, di straordinaria bellezza. Per le imbarcazioni che effettuano queste gite, i faraglioni di Baia delle Zagare, simbolizzano il riferimento in mare.

