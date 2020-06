“Indebita percezione contributi pubblici” Cotonificio di Capitanata, Corte Conti rigetta ricorsi

, 04 giugno 2020. “Va, in definitiva, escluso che il giudice di primo grado sia incorso nell’erronea valutazione di risultanze istruttorie, viceversa idonee a pervenire all’accertamento dell’illecito conseguimento dei finanziamenti, del danno erariale e della responsabilità amministrativa dei convenuti“. Con sentenza di recente pubblicazione,– riuniti in rito i relativi procedimenti, hagli appelli proposti da:, – appellante principale –la Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, –, – appellante incidentale –la Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, contro la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia 26 luglio 2018 n. 590.

I FATTI. “La Sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciata in ordine all’azione di danno proposta in confronto di vari convenuti in dipendenza dell’indebita percezione di contributi pubblici, erogati ai sensi dell’art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, alla Cotonificio di Capitanata S.r.l. (già azienda del Contratto d’area territoriale,ndr)”. La Sezione territoriale ha condannato tutti i convenuti, a titolo di dolo ed in solido tra loro, al risarcimento del danno, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, quantificato in € 10.948.298,00.

IL RICORSO. Il citato Michele Paloschi aveva proposto appello, evidenziando tra l’altro: “Illegittimità, o nullità e invalidità, della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto fatto valere; (..). Illegittimità, o nullità e invalidità, della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto ad ottenere la ripetizione dei finanziamenti corrisposti al Cotonificio della Capitanata S.r.l., nonché nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità amministrativa di Edoardo Prada nella realizzazione del presunto illecito erariale; (..) Illegittimità, o nullità e invalidità, della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’appellante a rispondere solidalmente con tutti gli altri convenuti per l’intero presunto danno erariale”. “In relazione a tali motivi, l’appellante conclude per il loro accoglimento, la declaratoria di inammissibilità e illegittimità della pretesa risarcitoria e per l’affermazione che nessun comportamento illecito possa essergli addebitato, con l’assoluzione da qualsivoglia addebito. Con riferimento al terzo motivo, in via gradata, chiede la riduzione dell’addebito, anche in relazione ‘alla parte che vi avrebbe preso’”.

Tra l’altro, il citato Paloschi “conclude per la declaratoria di intervenuta prescrizione, per l’annullamento della sentenza per carenza di motivazione, per la declaratoria di insussistenza della responsabilità e per la revoca dell’ordinanza del 21 aprile 2017 con la quale è stato disposto il sequestro conservativo ante causam dei suoi beni ‘nonché il conseguente pignoramento degli stessi disposto ex artt. 80 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e 686 c.p.c.’”.

“La Sezione, con ordinanza 1° ottobre 2019 n. 50, ha dichiarato, ad istanza della Procura generale, la provvisoria esecutività della sentenza impugnata”. “Nell’atto conclusionale, l’organo del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza appellata“.

“L’impugnazione mira all’accertamento dell’ingiustizia della sentenza di condanna, disposta in relazione ad una fattispecie di illecita percezione di finanziamenti pubblici correlata alla violazione degli obblighi inerenti alla sua concessione. Poiché gli appelli sono stati proposti contro la stessa sentenza, ne va disposta la riunione ai sensi dell’art. 184, primo comma, del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174“, è riportato nell’atto al quale si fa riferimento con il testo odierno.

“In via preliminare di merito, gli appellanti, con il primo motivo, hanno riproposto l’eccezione di prescrizione del credito erariale, argomentata sulla base del rilievo che la sua decorrenza andrebbe ancorata alla data del pagamento dell’ultima tranche del finanziamento – risalente al 1° ottobre 2007 -, ovvero alla conoscibilità oggettiva della fattispecie dannosa, da farsi risalire al momento della ricezione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della nota della Guardia di Finanza di Manfredonia in data 3 giugno 2008 (prot. n 5159/3130), senza che, inoltre, acquisti rilevanza, quale fatto interruttivo, l’insinuazione al passivo del fallimento di Cotonificio di Capitanata S.r.l., stante il rilievo che il vincolo di solidarietà, idoneo ai sensi dell’art. 1310 c.c. a giustificare l’estensione degli effetti dell’interruzione, ha formato oggetto di accertamento soltanto quando il termine di prescrizione era ormai scaduto“.

“L’eccezione non ha fondamento”, osserva la Corte dei Conti Sezione la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, di Bari.

“(…) l’efficacia interruttiva nei confronti di Cotonificio di Capitanata S.r.l., collegata all’insinuazione al passivo del fallimento della società, di cui l’interessato non dubita, acquista rilevanza anche nei confronti dei condebitori solidali che, con il loro comportamento doloso abbiano generato il danno erariale oggetto della pretesa risarcitoria, con la conseguenza che il primo motivo d’impugnazione, sotteso ad entrambi gli appelli, deve essere rigettato“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it