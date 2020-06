Integrazione scolastica disabili, 1.8 mln per la Provincia di Foggia

Provincia QUOTA SU Utenti Disabili (A.s. (2019-2020) QUOTA SU Popolazione Residente TOTALE ASSEGNATO BARI € 1.570.000,00 € 1.555.000,00 € 3.125.000,00 BAT € 520.000,00 € 485.000,00 € 1.005.000,00 BRINDISI € 425.000,00 € 490.000,00 € 915.000,00 FOGGIA € 1.115.000,00 € 770.000,00 € 1.885.000,00 LECCE € 835.000,00 € 985.000,00 € 1.820.000,00 TARANTO € 535.000,00 € 715.000,00 € 1.250.000,00 REGIONE € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 10.000.000,00

Bari, 04 giugno 2020. La Giunta regionale ha approvato, per la gestione dei servizi di assistenza specialistica e per l’integrazione scolastica disabili perl’A.S.2020-2021il riparto per l’A.S 2020/2021 in favore delle Amministrazioni Provinciali e della Città Metropolitana di Bari,la somma di € 10.000.000,00, secondo il seguente prospetto: