Lavorare da casa in modo sicuro

In questo periodo abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare il lavoro da casa, ossia lo smart working. Lo smart work richiede una riorganizzazione del lavoro, in modo da poter continuare da casa le stesse attività che prima venivano realizzate in ufficio. Risulta quindi una sfida sia per le aziende, che per i lavoratori stessi, richiedendo di fronteggiare diverse novità, tutte da assorbire in pochissimo tempo. Se dal punto di vista della produttività i software e le applicazioni collaborative diventano necessarie e di uso comune, parallelamente i lavoratori dovranno prestare maggiore attenzione a tutto ciò che riguarda la cyber-sicurezza e la protezione dei propri dati.

I rischi informatici

È importante stare alla larga dai rischi informatici a cui sono esposti i lavori da casa aumentano esponenzialmente, soprattutto a causa dei dispositivi personali non adeguatamente protetti, incluse connessioni di rete (ADSL, WiFi, ecc.), che vengono utilizzati per accedere ai sistemi aziendali. Spesso infatti, quando si utilizzano strumenti non forniti dall’azienda, si trascurano le misure di sicurezza e si sottovalutano i rischi connessi alla navigazione in rete. In uno scenario come questo, dunque, la possibilità di utilizzare computer infetti da malware, di cadere vittima di intercettazioni di comunicazioni o di perdere i dati a causa di attacchi informatici, incrementa particolarmente.

La rete VPN per lavorare in sicurezza

Uno degli aspetti da considerare riguarda le VPN. Qui puoi avere una panoramica VPN completa. In questo modo è possibile scoprire tutti i vantaggi che queste reti possono offrire per lavorare da casa. In termini molto semplici, una rete privata virtuale (VPN) è una tecnologia che migliora la sicurezza e la privacy online, consentendo sia l’autenticità che la riservatezza delle informazioni che viaggiano attraverso la connessione VPN o il sistema di rete.

Quando navighi sul Web mentre sei connesso a una VPN, il tuo computer contatta il sito Web tramite la connessione VPN crittografata. La VPN inoltra la richiesta per te e inoltra la risposta dal sito Web attraverso la connessione protetta. Nel mondo attuale essere cauti in termini di sicurezza è di fondamentale importanza e molto richiesto dalle aziende: la tecnologia VPN sta diventando infatti sempre più diffusa nell’ambiente privato e aziendale.

I vantaggi della VPN

Utilizzando una VPN, si può facilmente navigare in Internet senza essere rintracciati. Uno dei vantaggi dell’utilizzo di un servizio di connessione VPN è infatti quello di consentire l’accesso a qualsiasi sito Web e applicazione Web in modo anonimo. Gli account di posta elettronica e di archiviazione cloud, che potenzialmente possono essere compromessi, sono un bersaglio per gli hacker. Per fortuna, utilizzando una VPN e scegliendo un protocollo di crittografia affidabile, è possibile assumere il controllo della propria privacy.

La VPN è uno strumento utile per le aziende perché non solo protegge il traffico dati che viaggia tra i dispositivi di accesso, il server VPN e Internet, ma perché grazie a essa può esser data la possibilità ai dipendenti di lavorare da casa o in remoto tramite inserimento di credenziali di accesso al tunnel virtuale. Una rete privata virtuale è uno strumento straordinariamente potente che dovresti assolutamente avere nel tuo toolkit di sicurezza personale, specialmente nel mondo connesso di oggi. (Nota stampa)