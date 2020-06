Manfredonia, altro incendio in zona Sacra Famiglia: fiamme sfiorano auto parcheggiate

, 04 giugno 2020. Ancoraa Manfredonia. In seguito a un’accensione volontaria dal ponte delle ‘Tre colline’, per cause da accertare, le fiamme hanno interessato il campetto da calcetto nei pressi di Piazza delle Viole, sfiorando delle autovetture parcheggiate, allargandosi fino al II piano di zona. Vigili del fuoco già in azione per evitare interessamento di una pineta vicina al parco giochi. Fumo in strada e gente barricata in casa.