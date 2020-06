Manfredonia, la bonifica infinita delle discariche Pariti e Conte di Troia

Manfredonia, 04 giugno 2020. L’ATTO della Giunta regionale è del gennaio 2020 e ha riguardato l’accordo di programma “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel” vale a dire le discariche Pariti e Conte di Troia, con la precisazione che “gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sin di Manfredonia, fanno riferimento ad“. La stessa somma che è stata pubblicizzata nei giorni scorsi con la medesima causale “messa in sicurezza, la bonifica e il recupero delle acque inquinate delle discariche Pariti 1 e 2 e Conte di Troia”. In questa comunicazione è aggiunta anche “l’attività di indagine sulle acque della falda per irrigare i terreni agricoli nella porzione di territorio diprossima all’area industriale ex Enichem”

AL NETTO dei fumi elettoralistici, pare prosegue “La travagliata storia della bonifica delle discariche di rifiuti solidi urbani Pariti e Conte di Troia”, come le cronache del marzo 2010 evidenziavano (anche allora tempi di elezioni) nell’annunciare il sopralluogo con inaugurazione del cantiere per “l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza permanente delle discariche site nei pressi dell’area industriale Coppa del vento a monte della statale per Foggia” da parte dell’allora assessore regionale all’ecologia e all’ambiente Onofrio Introna accompagnato dal sindaco del tempo Paolo Campo.

IN QUELLA occasione Introna ha fatto riferimento “ad un contratto per la bonifica integrata dell’area, di un intervento di messa in sicurezza permanente con la realizzazione di uno strato superiore che garantisce l’impermeabilizzazione della superficie delle discariche e di una fitta rete di paratie laterali. Vogliamo risanare – affermò – tutte le ferite inferte al territorio in una zona ai piedi del Gargano che è molto importante dal punto di vista turistico. Con questa bonifica, inoltre, metteremo al sicuro la falda da eventuali infiltrazioni di sostanze nocive”.

LE DUE DISCARICHE sfruttavano due vecchie cave di calcarenite da cui erano stati estratti i tufi da costruzione, poste ai lati del vallone di Mezzanotte. Il comune le ha usate come discariche di rifiuti solidi urbani ma anche di reflui urbani. “Vere e proprie bombe ecologiche a qualche chilometro dall’abitato” ha recentemente ricordato l’ex sindaco Gaetano Prencipe. Negli anni successivi alla dismissione le analisi delle acque di falda hanno mostrato tracce importanti di infiltrazioni di percolati tant’è che la Commissione europea avviava una procedura di infrazione culminata nel 2008 con la condanna a severe sanzioni da parte della Corte di giustizia, per il mancato completamento della bonifica dei due siti.

PROCEDURA che veniva sospesa a seguito dell’impegno dello Stato italiao di sanare la situazione entro il 2010. La realizzazione delle opere per la “messa in sicurezza permanente” sono iniziate nei primi mesi del 2010 affidati alla “Trevi Spa” che per rispettare i termini ha lavorato anche di notte.

A cura di Michele Apollonio