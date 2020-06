Massimo Troisi, 26 anni senza l’attore e il regista dei sentimenti

, 03 giugno 2020. Napoli da sempre è stata la patria di talenti artistici unici al mondo. Solo nel secolo scorso, abbiamo avuto i fratelli(Eduardo, Peppino e Titina) e l’immortale Totò (principe Antonio De Curtis) fino ad arrivare al nostro caro Massimo Troisi

Il 19 febbraio del 1953 nasce a San Giorgio a Cremano, figlio di un macchinista ferroviere, vive la sua infanzia in una famiglia molto numerosa. Studia da geometra e contestualmente, oltre a scrivere delle poesie, intraprende la sua vera passione, il teatro insieme a quelli che diverranno in seguito i componenti storici della “Smorfia” fondata nel 1972 con Lello Arena e Enzo Ducaro. Troisi diventa il leader indiscusso del famoso trio.

I suoi gesti, la mimica facciale, il linguaggio a tratti incomprensibile, i monologhi, racchiudono e ripercorrono, per molti aspetti, la grandezza di Eduardo De Filippo e di Totò.

Alcuni anni dopo intraprende la carriera cinematografica con molti cinema di successo e svariati premi fino all’ultimo film “Il postino” che gli varrà la candidatura all’Oscar.Ma il 4 Giugno del 1994 all’età di 41 anni, Troisi , muore nel sonno per un fatale attacco cardiaco (già dall’età di 12 anni aveva problemi cardiaci, infatti attendeva la chiamata per il trapianto).

Il 30 Agosto del 1996 l’amministrazione postale filatelica nell’ambito del programma annuale, emise per la serie “il cinema italiano 2° emissione” tre valori da lire 750, di cui proprio uno dedicato a Massimo Troisi.

Lucera deve molto a questo grande attore partenopeo per aver ambientato nella città federiciana, interamente, il suo film “Le vie del Signore sono finite” nel 1987 che gli valse il Nastro d’argento per la miglior sceneggiatura. Hanno fatto ridere e continueranno a far ridere molti suoi famosi sketch tra cui ricordiamo: L’arca di Noè,Annunciazione,San Gennaro, Soldati e moltissimi altri.

Massimo Troisi è riuscito a sposare alla sua spiccata napoletanità, tantissima umanità e per questo è da annoverarsi con merito,tra i grandi, non solo del mondo del teatro ma anche del cinema .