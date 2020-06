Obbligo segnalazione per chi viene in Puglia, Gatta: “Un deterrente per i turisti”

“Emiliano ha trovato il modo migliore per tenere lontani i turisti e affossare i nostri imprenditori e tutto il settore, con l’obbligo di “” per chi venga in Puglia. Aggiungasi che tale autosegnalazione dovrebbe avvenire a mezzo di un modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, ma che. Non solo: viene richiesto persino l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno da conservare per trenta giorni. Siamo quasi al ridicolo.. Sono allarmati tutti: titolari di piccole e medie imprese dell’indotto e tutti i lavoratori stagionali. Non è imponendo l’obbligo di autosegnalare la propria presenza nel territorio che si combatte il Coronavirus. Al contempo, però, è proprio in questo modo che si “combatte” lo sviluppo economico: si spaventano i turisti, specie stranieri, tanto da dissuaderli dal trascorrere qui le ferie, e si dà un colpo di grazia ad un segmento strategico per la Puglia e a migliaia di posti di lavoro di cittadini pugliesi”.

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia