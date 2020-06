Regionali Puglia. Mentre Roma decide, a Bari si incontrano in 200 con Caroppo

Foggia, 04 giugno 2020. Mentre il centrodestra ha programmato un altro incontro oggi a Roma per decidere chi sarà il candidato alle regionali della Puglia, con relativi sondaggi per conoscere il gradimento di, a Bari si è tenuto un incontro ieri del gruppo di. Al summit hanno partecipato circa 200 persone, al tavolo dei relatori, oltre all’eurodeputato, erano presenti alcuni ex leghisti baresi fra i più suffragati della città., ex consigliere regionale di An, carica che ha rivestito per tre volte, è stato il braccio destro di, ex coordinatore provinciale della Lega., il consigliere comunale più suffragato del centrodestra a Bari, ex capogruppo della Lega,, consigliere provinciale anche lui ex del partito di. Con gli eletti e il loro nutrito pacchetto di voti che segue le rimodulazioni di area, molti dirigenti. Caroppo guida il gruppo più numeroso in Puglia di salviniani che non hanno lasciato il partito ma a cui la sortita del segretario federale, in risposta alla lettera, ha fatto capire il clima.

E’ stato questo il primo incontro dopo il documento dei 108 leghisti, il tour dell’eurodeputato attraverso i territori è cominciato. Nel caso di candidatura di Fitto sarebbe questo attrezzato ed esperto manipolo a organizzare la lista del presidente, in caso diverso, resta un numeroso gruppo di fuoriusciti, o messi alla porta dal capo, che determinerà di certo il risultato negli equilibri interni della coalizione. L’unità del centrodestra resta un punto fermo, si affrettano a precisare i comunicati stampa, mai più 2015, insomma.

Prima del lockdown, gli aspiranti candidati anti-Emiliano lamentavano la mancanza di un presidente in nome e per conto del quale presentarsi, oltre la propria faccia in campagna elettorale. Non che questo vulnus sia stata sanato, ma le aspirazioni restano.

La lista di Fdi affila le armi elettorali dall’ultima competizione regionale, il salto di voti si preannuncia consistente sia per i sondaggi, sia per i nomi transitati nel partito di Giorgia Meloni. Da Foggia 2 consiglieri comunali, Bruno Longo e Francesco D’Emilio, e 1 consigliere regionale, Giannicola De Leonardis. Da S. Nicandro Garganico Domenico Fallucchi, da S. Giovanni Rotondo Nunzia Canistro, entrambi consiglieri comunali, da Cerignola Gianvito Casarella, dirigente del partito. Da Manfredonia Lello Castriotta, fittiano di ferro, non solo perché scelse nel 2015 la sua lista alle regionali.

In Forza Italia potremmo assistere al secondo tempo della partita Giandiego Gatta contro Michaela Di Donna. Cinque anni orsono, vinse il primo per poco più di 1000 voti, appoggiato a Foggia dal gruppo di Paolo Agostinacchio con Bruno Longo (oggi in Fdi) e Paolo La Torre (oggi nella Lega), sostenuto a Manfredonia, fra gli altri, da Cristiano Romani che oggi potrebbe scendere in pista per la Lega. Scenario mutato per aggregazione di gruppi elettorali e salto in avanti del partito di Meloni, una dinamica che può incidere nel confronto in Fi.

Nella Lega schierati i dirigenti Joseph Splendido e Luigi Miranda, Marco Trombetta e forse Leo Di Gioia, l’ex assessore regionale che ha dichiarato, in più occasioni, “Non mi candiderò con Emiliano”.

Per quanto riguarda la lista del presidente, da Foggia Alfonso Fiore, consigliere comunale che da tempo ripete sicuro “Mi candido con Fitto”, ritornerebbe nell’agone anche l’ex sindaco di Cerignola Antonio Giannatempo, da Apricena Paolo Dell’Erba, amministratore e imprenditore, da Zapponeta il vicesindaco Vincenzo Riontino.

Interessante, se fossero confermati i candidati, lo scontro su Cerignola in cui a correre sarebbero il leghista Marco Trombetta, che conta sull’elettorato della città nel sud-Tavliere, Antonio Giannatempo, già candidato nel 2015 nella lista ‘Oltre con Fitto’, ex sindaco, e Gianvito Casarella, ex consigliere comunale, dirigente nazionale del partito. Nel frattempo, si riformulano le coordinate di riferimento nel centrodestra con i seguaci di Caroppo che si organizzano sul territorio, la Lega puntella la sua dirigenza regionale e organizza una manifetsazione di piazza con Massimo Casanova, si convoca l’ennesimo tavolo nazionale per discutere di Puglia a Campania. La decisione ufficiale sul candidato presidente del centrodestra, per ora, è rinviata.

A cura di Paola Lucino, Foggia 04 giugno 2020