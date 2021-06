“Foggia brucia”. Ora una pagina di “denuncia e rinascita”

Foggia brucia, una nuova community che ha come emblema tre triangoli.

Il triangolo secondo tante delle antiche culture rappresenta il fuoco e in particolare il fuoco che Brucia Foggia è generato da tre fiammelle: una demolisce le ricchezze della nostra terra, le sue risorse ed incenerisce sogni e serenità di chi ci vive; l’altra anima i cuori di chi lotta tutti i giorni, di chi non accetta di andare via e rivendica il diritto a vivere dove è nato, dove ama, lavora, studia; e l’ultima dev’essere usata del modo giusto, incitando la rinascita della città e di chi la vive.