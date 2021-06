(STATOQUOTIDIANO.IT). Foggia, 04 giugno 2021. Esplosi in serata alcuni colpi di pistola tra via de Liguori e Via Sant’Antonio a Foggia.

Sul posto i Carabinieri del Comando Provinciale e gli agenti della Polizia municipale.

Trovate anche della mazze di baseball in terra. Probabile un precedente scontro tra un gruppo di persone.

FOTO ENZO MAIZZI – TUTTI I DIRITTI RISERVATI