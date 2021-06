Foggia, Ministero Istruzione condannato: 140mila euro a personale ATA

Foggia, 04/06/2021 – (scuolainforma) Personale ATA, il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento di 140mila euro e alla ricostruzione della carriera retributiva, secondo quanto stabilito da una sentenza emessa il 3 giugno dal Tribunale del lavoro di Foggia. Ne hanno dato comunicazione gli Avvocati Giuseppe Pinelli, Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli.

Con sentenza di accoglimento totale del 3 giugno 2021 n. 2366, il Tribunale del Lavoro di Foggia, nella persona della Dott.ssa Lucchetti, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di circa 140mila euro a titolo di differenze retributive in favore di due Ata ex Co.co.co. della scuola. Il Ministero dell’Istruzione, inoltre, è stato condannato alla ricostruzione della posizione contributiva ed al versamento dei relativi contributi previdenziali.

Dopo anni di precariato, i lavoratori – assistiti dagli Avv.ti Giuseppe Pinelli, Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli – hanno proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per far valere, dinanzi al Tribunale di Foggia, l’ingiustizia della propria condizione lavorativa ed ottenere, di conseguenza, la ricostruzione della propria carriera contributiva ed il pagamento di tutte le differenze retributive maturate quantificate, per ciascuno, in circa 70mila euro. (scuolainforma)