Il consiglio spiegato da Iaccarino: “Questa sì, questa no, ce ne andiamo a casa..”

(STATOQUOTIDIANO.IT). Foggia, 04 giugno 2021. Quando si è passati dalla votazione in aula consiliare sulla base di una “linea politica”, quella di cui si fa portavoce un capogruppo, per intenderci, alla votazione per “interessi economici”?

Su questo passaggio si soffermano alcune delle domande che i pm rivolgono a Iaccarino. “Come fa ad essere sicuro che anche gli altri sapessero che non era una regalia?”.

Si sta parlando della presunta tangente Tonti, accapo votato a luglio e la cui dazione, nell’ipotesi di reato, è avvenuta in varie fasi, una a ridosso di Natale 2021. “Tutti sapevano…- risponde Iaccarino, che sollecita anche il controllo del suo telefono cellulare, sotto sequestro, e la messaggeria di riferimento- negli ambienti politici si sa tutto. Non nasce un deficiente che si fa eleggere dal popolo e dice: mi è arrivato questo, ah che bello!” …

L’altra domanda sul tema è se, in buona sostanza, uno doveva avere indicazione previa, più o meno esplicita, del “Questa va votata”, cioè la delibera consiliare. “Va beh, chi passava voce- risponde l’x consigliere- su una cosa che si doveva votare o non si doveva votare, non era mai il Sindaco….Per spirito di maggioranza, anche perché io ero già mezzo … del fatto che comunque c’era stata la riduzione dei numeri dei consiglieri per la mozione di sfiducia da 22 a 17, io avevo paura di essere sfiduciato, allora dovevo stare sempre nella maggioranza.

Che si dice?… cioè, doveva chiedere al consigliere comunale qualunque: “Che si fa? Questo si vota, questo no. Questo ce ne andiamo a casa, questo se ne parla in seconda convocazione”.

Iaccarino descrive un quadro del consiglio per cui …. “hai voglia a morire alcune pratiche….” se la maggioranza non avesse avuto la certezza che “avevano già chiuso…”. Con “chiuso” intende che “c’era già la parte da distribuire al pollaio”.

“Tante questioni non sono passate, e potevi sbatterti con la testa al muro e non passano…Basta sentire attentamente qualche consigliere comunale che interviene durante il consiglio per far saltare il banco e dice: ‘abbiamo la necessità di capire meglio, prendiamoci un altro po’ di tempo’, e ce ne sono di questi tipi di interventi. Sapete cosa vuol dire la frase ‘prendiamoci un altro po’ di tempo’, o ‘di capire meglio’? ‘Sindaco? Quando passi?’ O ‘quando mi dai la garanzia?’, quindi ci sono stati molti accapi ….”. Anche per strada l’imprenditore può dire al consigliere: “Io ho già dato. Ti è arrivata 10? -Quanto?-“5” -“Quanto … “. Quindi è capitato qualche altra circostanza dove a Foggia si dice: chi maneggia festeggia”. Dopo aver sintetizzato, anche, l’importanza di votare la seduta di bilancio, l’ex presidente del consiglio aggiunge che “poteva esserci il pensierino anche per questo”.

Negli uffici dei servizi sociali un giorno arriva il defunto consigliere Fiore per un accesso agli atti. Nella conversazione telefonica trascritta con Azzariti Iaccarino non può credere che… “mi devi dire tu, i dati sensibili delle famiglie foggiane bisognose nome cognome indirizzo data di nascita e numero di telefono, perché sono nelle mani della signora Daniela e Michaela Di Donna le quali contattano direttamente le famiglie”. Precisa che non era l’ufficio del sindaco il luogo dove occuparsene ma l’assessorato ai servizi sociali. E’ il periodo della pandemia, aprile 2020, e sulla questione dei buoni spesa/pasto l’attenzione del consiglio è molto alta. Gli uffici dei servizi sociali sono carichi di lavoro. In un’altra trascrizione Bruno Longo “vuole verificare la notizia secondo cui ci sarebbero delle irregolarità sulla distribuzione dei citati buoni”.

Paola Lucino, 4 giugno 2021