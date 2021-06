“La pagina di un libro rimasto nel cuore”. Nuove iniziative Circolo dei lettori Santagatesi

Sant’Agata di Puglia – La passione per la lettura e i libri nel paesaggio di fondazione medievale del comune definito Loggia delle Puglie, incastonato tra le montagne.

In un tale scenario, ripartono le iniziative del Circolo dei Lettori Santagatesi “Kelvin 310”. Domenica 6 giugno, infatti, alle 20.30, si terrà sull’app Google meet, l’incontro sul tema “La pagina di un libro rimasto nel cuore”. Ad agosto, in previsione, la Notte Bianca della lettura.

Nato nel 2015 dall’idea di un gruppo di amici, con la passione comune per la lettura, il Circolo in questione ha, dunque, ripreso, senza mai averli abbandonati del tutto, gli incontri per parlare di libri, con scambi di idee, e a organizzare eventi culturali, rassegne e presentazioni.

Tra i fondatori del gruppo, il presidente Lorenzo Pietrocola, professore di Fisica in pensione con la passione per la letteratura e per la lettura, che ha dato il nome di Kelvin 310 al Circolo stesso. “L’ispirazione è venuta dal libro Fahrenheit 451, il libro di Ray Bradbury, nel quale Fahrenheit 451, appunto, è la temperatura a cui brucia la carta dei libri. In una rielaborazione del romanzo, dunque, ho immaginato che la temperatura ideale per far rivivere un libro possa essere, invece, quella corporea del lettore vitale, cioè 37 gradi Celsius che equivalgono a 310 in gradi Kelvin. Da qui, la denominazione Kelvin 310 per il nostro gruppo”.

Nel 2016, il circolo di lettura riesce a guadagnare a Sant’Agata di Puglia il titolo di primo comune in Puglia a diventare Borgo della Lettura aderendo al Progetto omonimo promosso dall’Associazione Centro Studi Storici e Sociali “V. Fusco”

di Campobasso. In quello stesso anno, il circolo di lettori santagatesi realizza la prima Bibliocabina trasformando una semplice cabina telefonica della Telecom in un originale punto lettura arredato di tutto punto con libri che chiunque, passando, potrebbe fermarsi a leggere. O dove lasciarne di propri.

Più tardi, realizza anche la Bibliocantina all’interno del castello Federiciano presente nel territorio di Sant’Agata.

Nel 2017, nasce, dalla fantasia e dalla creatività del circolo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Piazzetta della lettura, dedicata al poeta e scrittore Gino Marchitelli. Collocata in un punto prima sconosciuto del paese e arricchito poi con murales, realizzati dagli artisti Matteo Gambatesa e Marcello Sepalone, questa diviene così l’angolo ideale per le presentazioni di libri durante l’estate.

Nel 2019, a partecipare, durante la rassegna culturale “Sonorità poetiche” sul tema “La vita è l’arte dell’incontro”, Franco Arminio, definito da Roberto

Saviano “uno dei poeti contemporanei più importanti in Italia”.

Nell’estate 2020, gli eventi culturali hanno luogo in uno spazio più ampio, anche se meno suggestivo, non nella Piazzetta, a causa delle misure di distanziamento sociale imposte dall’emergenza da COVID-19, e sulla base di un piano di sicurezza con la supervisione della protezione civile.

Per quest’anno, il circolo Kelvin 310, nell’attesa di indicazioni relative alle misure legate alla pandemia ancora in corso, continua a mantenere viva la passione per la lettura. E, durante l’ormai vicina estate, riprenderanno gli eventi culturali, in presenza, nella Piazzetta della Lettura… In uno scambio magico tra parola scritta e immaginazione del lettore che vorrà prendervi parte.

A cura di Daniela Iannuzzi, 04 giugno 2021