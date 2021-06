Quale politica? La lezione di Platone nell’ultimo libro del filosofo C.Galli

A che serve la politica? A evitare i conflitti, come sosteneva Hobbes, facendoci così uscire da quello stato di guerra di tutti contro tutti (Bellum omnium contra omnes). oppure, come voleva Aristotele, essa è solo un modo naturale per realizzarci come esseri razionali che non sanno vivere da soli?

La politica risponde a una vocazione naturale, inscritta nella nostra natura umana di esseri intelligenti e sociali, oppure – come diceva il mio professore di filosofia teoretica a Bari, il compianto G. Semerari – è solo una “Tecnica di rassicuramento” con cui esorcizzare eventuali minacce che provengono da quanti non sanno limitare i propri desideri e le proprie bramosie?

E se tornassimo a lezione da Platone? E’ quanto propone il filosofo-politologo Carlo Galli – già docente di Storia delle dottrine politiche nell’Università di Bologna, – nel suo ultimo libro, uscito da poco, dal titolo “Platone. La necessità della politica” (Il Mulino, pagg. 188, 14 euro). Una disamina del dialogo più controverso del grande filosofo greco, la “Repubblica” (Politeia), criticata già dal suo discepolo Aristotele, per arrivare a Hegel e Marx, K. Popper e H. Arendt, le cui interpretazioni l’autore discute brevemente le nel primo capitolo.

Ma in che senso l’opera di Platone risulta attuale? Galli lo chiarisce subito quando scrive che «La Politeia di Platone non è né una teoria da applicare in uno specifico contesto storico (come il Leviatano di Hobbes) né una grande affermazione normativa come Per la pace perpetua di Kant, né una interpretazione interna delle dinamiche della politica (come i Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel), e meno che mai vuole essere una accorata denuncia (come l’Utopia di Moro) – il Principe di Machiavelli, con la sua visione conflittuale della politica, ne è poi in pratica l’antitesi: il testo di Platone è la costituzione filosofica del campo politico» (p. 22).

I motivi sono ben altri. Il primo sta nell’analisi molto realistica, compiuta da Platone, di quelle che sono le dinamiche per la conquista del potere, che a loro volta determinano i passaggi che si realizzano da un tipo di sistema politico ad un altro. Per Galli «la Repubblica scopre l’esigenza della «città bella», della kallípolis (VI, 527c) nelle contingenze reali di un tempo storico; non si limita a desiderarla, a descriverla come un sogno: sostiene la necessità di pensarla, di usarla come métron della politica. Eppure, al tempo stesso, la Repubblica non è un trattato di ingegneria costituzionale» (p. 24).

Un secondo motivo sta nel fatto che per Platone «Il discorso sulla città implica un discorso tanto sull’uomo quanto sulle idee…non si vive soli, non si pensa all’uomo come singolo isolato, la giustizia non è una virtù confinata nell’individuo, né si pensa alla città come a un rudimentale sistema di bisogni («una città di porci»; II, 372d): per comprendere la città è necessaria un’articolazione verticale del sapere, è necessario cioè entrare nella logica del rapporto universale/particolare, idea/realtà empirica, Uno/molti; per reggerla – che è una finalità intrinseca al sapere: pensiero e azione, teoria e pratica, stanno insieme – si esige il sapere di quel rapporto. Insomma, non c’è giustizia solo come virtù del singolo, al di fuori dell’ordine politico; in realtà non c’è ordine senza giustizia; non c’è né l’uno né l’altra senza sapere; non c’è sapere senza potere» (p. 22).

Un terzo motivo è che in questo dialogo platonico si analizzano problemi attualissimi come «Il rapporto fra economia e politica, fra violenza e politica, fra privato (la famiglia) e politica, fra sapere e politica, fra passioni e consenso (l’uso delle passioni attraverso l’arte per generare consenso, e per impedire la critica razionale), fra uguaglianza formale e naturale disuguaglianza umana, fra le pulsioni egoistiche e lo spirito di relazione, fra politica e morale» (p. 25).

Un quarto motivo sta nel fatto che «per Platone la politica riguarda tutti, nel senso che tutti devono avere la consapevolezza morale e politica di appartenere alla città; e questa consapevolezza passa attraverso l’esercizio universale della temperanza (sophrosýne); ma ciò non implica uguaglianza: lo snodo fondamentale della città sono le anime dei cittadini» (p. 29).

Ma per fare questo, mi permetto di aggiungere, bisogna allargare gli orizzonti e chiamare in causa altri scritti di Platone. Ad es. fare riferimento al famoso “mito di Prometeo”, riportato nel “Protagora”. Quando spiego questo dialogo ai miei alunni del liceo dico sempre che qui il grande filosofo greco ci racconta che è stato Zeus a fare agli uomini il dono della politica, non come una semplice tecnica da conferire solo ad alcuni, ma come un’arte da dare a tutti. «Infatti – dice Zeus ad Ermes – non esisterebbero città, se pochi fossero partecipi di rispetto e giustizia, come succede per le arti». Zeus prese questa decisione perché gli uomini non sapevano ancora vivere in comunità, tant’è che «ogni volta che stavano insieme commettevano ingiustizie gli uni contro gli altri, non conoscendo ancora la politica» Solo che non molti sanno che accanto al dono della politica Zeus fece anche un altro grande dono: la giustizia (dikaiosyne) e l’aidon che in greco significa “pudore”, “rispetto”.

Come a dire che la politica è di tutti e nasce come pratica di rispetto verso l’altro. La politica è alterità. Oggi diremmo che è sinonimo di cittadinanza e di appartenenza ad una comunità, la polis. Insomma la politica è il debito che ciascuno ha contratto la comunità a cui appartiene, con la propria città. Non solo pretesa di diritti individuali ma anche capacità di perseguire, ciascuno con il proprio agire personale, il bene comune. Per questo Platone afferma che la politica si basa su due grandi virtù una è la temperanza e l’altra è la giustizia. La prima indica la capacità di vivere con moderazione, con sobrietà, evitando eccessi ed esagerazioni. La seconda indica ciò che ciascuno deve alla comunità in modo da realizzare un armonia. Come vi è giustizia (cioè armonia) tra le parti che compongo la propri anima, allo stesso modo vi deve essere armonia tra i vari membri della comunità.

Dietro tutto questo, avverte Galli, c’è una diversa idea del rapporto tra libertà e felicità, che oggi viene molto frainteso. L’impianto teorico-politico della Repubblica «ruota attorno non tanto alla libertà – che per i moderni è centrale, ed è in antitesi ma anche in rapporto ineludibile con l’ordine, la forma – quanto alla felicità, di ciascuno dei cittadini, dei filosofi, della città. La felicità non è intesa in senso utilitaristico, né immediatamente individualistico: riguarda i singoli in quanto cittadini di una città felice perché giusta; consiste nel fatto che ciascuno viva secondo giustizia, nella propria anima, all’interno di un ordine politico nel quale stanno insieme politica e morale sotto la tutela di un sapere teorico-pratico “buono”. La politica non è un male necessario, ma un bene necessario: un bene che passa sì attraverso la libertà, o meglio la liberazione, ma che va oltre; è, quella di Platone, una “libertà di”: la libertà di essere giusti e felici nella giustizia collettiva» (p. 31).

Ed è questa una bella sfida anche per noi. Per la nostra comunità locale, tenendo bene a mente che, come scrive lo stesso Platone, il vero obiettivo della politica è solo “la felicità dell’intera città” (cfr. IV, 419a ss.; VII, 519e-520a).

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 04 giugno 2021