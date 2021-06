Sindaco annuncia: “Monte Sant’Angelo, finalmente, è COVID free”

Sono felice e fiero di ognuno di voi che da mesi con diligenza avete fatto grandi sacrifici privandovi di ogni cosa pur di ritornare a vivere.

Seppur distanti siamo stati uniti nel remare tutti nella stessa direzione, perché la mia è una città fatta di donne e uomini responsabili con grande senso di comunità: è anche per questo che vi ringrazio. In questo giorno speciale, però, non posso non pensare a quei miei concittadini che a causa del Covid non ci sono più: un pensiero a loro e un abbraccio grande alle famiglie.