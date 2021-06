Youtuber 15enne foggiano con la leucemia si vaccina e festeggia

Foggia, 04/06/2021 – (repubblica) Niccolò sorride dietro la sua mascherina Ffp2. Lo fa con i suoi occhioni scuri, che tornano a guardare il mondo con un pizzico di speranza. Il suo è il sorriso di tutti i quindicenni fragili che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid in Puglia, dove venerdì 4 giugno è partita la campagna vaccinale in favore degli under 16. A cominciare dai più fragili.

Niccolò Basta, alias Nico Forza, lo youtuber di Foggia che dal 2018 lotta contro una leucemia, ha affidato a un post su Instagram il sollievo e la gioia per quell’iniezione. “Sono davvero felice”, scrive. E quel punto esclamativo che chiude le prime parole suona come un urlo di felicità per chi, come lui, in questi mesi ha vissuto “una reclusione” ancor più dura mentre la pandemia infuriava.

“La mia reclusione è cominciata a luglio 2018 e, da allora, la vita è cambiata. Ho dovuto difendere anche la possibilità di curarmi e ho lottato ogni giorno per spiragli di normalità. Non avevo ancora concluso le chemioterapie che il Covid si è catapultato nella vita di tutti. Per me è stato duro continuare a resistere e affrontare ancora tante difficoltà”, ricorda il giovane youtuber. (repubblica)