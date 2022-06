Juve Stabia, il manfredoniano Di Bari: “Qui per fare qualcosa di importante”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/06/2022 – (stabiachannel) Ieri pomeriggio presso la sala stampa del Menti il nuovo ds Giuseppe Di Bari si è presentato ai media. Il direttore sportivo entra nell’organigramma del club.

Di seguito il discorso in sintesi del ds al momento della presentazione: «Sono contento di essere in questa piazza importante. Devo ringraziare i fratelli Langella e Polcino. Quello che mi ha spinto ad accettare questo progetto è la voglia di mettermi in discussione. Ora bisogna fare qualcosa di importante, cercando di mettere le basi. Castellammare è una piazza che ha voglia di vivere di calcio. Spero di mettermi a disposizione in questa direzione. Farò di tutto perché il mio lavoro possa essere apprezzato.»

Classe ’69, nativo di Manfredonia, è stato già direttore sportivo del Manfredonia, del Foggia, prima dell’esperienza in Portogallo con l’Olhanense, poi dell’Arezzo e del Novara. Da calciatore, ha vestito, tra le altre, le maglie del Bisceglie, del Treviso, del Foggia, del Tivoli ma anche quella del Savoia. «Siamo qui per presentare il nuovo direttore sportivo –afferma il presidente Andrea Langella-, colui che ha accettato la nostra progettualità di questo nuovo inizio di percorso. Credo sia la persona giusta per portare avanti il nostro progetto.» (stabiachannel)