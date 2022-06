Manfredonia, fermo pescatori: niente pesce fresco ai matrimoni

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/06/2022 – (ansa) Sulle tavole e nei ristoranti di Puglia il pesce fresco inizia sensibilmente a scarseggiare.

Il blocco delle uscite dei pescherecci, dovuto al caro gasolio, ha sortito l’effetto che tutti si aspettavano e l’annuncio dell’arrivo di 3 milioni di euro da parte della Regione per fronteggiare l’aumento dei costi del carburante è servito a contenere la protesta delle marinerie, ma non a rimettere in moto i pescherecci per la normale attività di pesca.

A Manfredonia la protesta sta continuando. «La situazione sta diventando preoccupante. Ora la nostra protesta avrà ripercussioni anche sui ristoratori che da lunedì potrebbero rischiare la chiusura delle proprie attività perché hanno terminato le scorte e non sono disposti ad acquistare prodotti surgelati», fa sapere Domenico Carpano, rappresentate dei pescatori di Manfredonia.

«Con prezzi di molto aumentati», spiega Antonio Del Curatolo, ristoratore e presidente della Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici di Confesercenti di Trani. «Stiamo avendo un aumento dei costi sino 30%; quando si ha il contatto diretto col piccolo pescatore l’aumento è calmierato e meno aggressivo ma sulla grande azienda gli aumenti ci sono soprattutto su alcuni prodotti di nicchia come crostacei, aragoste, scampi e gamberi». Una carenza di prodotto che influisce anche sul menu a tavola per le famiglie ma anche per ricevimenti, ristoranti e feste private. Aggiunge: «Il paniere ittico non è completo per cui variamo giornalmente i nostri menu a seconda di ciò che riusciamo ad acquistare. È un problema che tocca meno chi ha rapporti di fidelizzazione con i fornitori ma a lungo andare si rischia di non poter più disporre dei prodotti se la pesca non riprende», continua Del Curatolo. (corrieremezzogiorno)