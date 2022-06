Parcheggi, Minoranza: “Maggioranza snobba protesta popolazione”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/06/2022 – Una convocazione di Consiglio comunale urgente, per discutere della riduzione delle tariffe dei parcheggi e di un periodo di prova di sei mesi, è stata chiesta dai nove Consiglieri di Minoranza ai sensi dell’art.39 comma 2 del TUEL.

L’ormai prossima entrata in vigore, lunedì 6 giugno 2022, dei parchimetri per la sosta a pagamento sulle strisce blu rappresenta una tematica di massimo interesse per i cittadini e sta generando un diffuso e preoccupante malcontento. Di tutto ciò, però, la maggioranza non sembra preoccuparsene, tanto da non convocare ancora il Consiglio con la mozione sui parcheggi.

Lo scorso 30 maggio 2022, infatti, su proposta della Consigliera Maria Teresa Valente e con la condivisione unanime e congiunta dell’intera Minoranza, era stata inviata via pec all’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale, del Sindaco di Manfredonia e del Prefetto di Foggia una mozione per discutere la riduzione dei costi degli abbonamenti dei parcheggi con contestuale avvio di un periodo di transizione. A tale proposta non è stato dato alcun tipo di riscontro , tanto da portare i nove Consiglieri di Minoranza a richiedere una convocazione urgente del Consiglio, così come previsto dalle norme.

È ormai ovvio che le tariffe stabilite dalla Commissione Straordinaria sono spropositate, poiché andrebbero ben oltre gli incassi ipotizzati con delibera del C.C. n. 1 del 17.03.2019. Inoltre, le nuove tariffe stabilite con la Deliberazione di G.C. n. 92 del 17.05.2022 non hanno ridotto i costi eccessivi degli abbonamenti per chi risiede o lavora in una delle strade o piazze dove è prevista la sosta a pagamento dei veicoli. Infine, le risicate agevolazioni escludono comunque il centro storico e riguardano soltanto il 20% degli stalli disponibili.

Poiché stiamo attraversando un periodo di profonda crisi economica e sociale, la questione parcheggi rischia di esasperare ulteriormente gli animi e la maggioranza non può sonnecchiare. Pertanto, urge la convocazione di un Consiglio comunale per trovare il prima possibile una soluzione.

I Consiglieri di Minoranza: Massimo CIUFFREDA (Capogruppo Progressisti DEM), Raffaele FATONE (Capogruppo Movimento 5 stelle), Giulia FRESCA (Capogruppo Manfredonia Nuova), Michele IACOVIELLO (Consigliere Molo21), Gaetano PRENCIPE (Capogruppo Molo21), Francesco SCHIAVONE (Capogruppo Progetto Popolare), Gianluca TOTARO (Consigliere Movimento 5 stelle), Maria Teresa VALENTE (Capogruppo CON Manfredonia), Mariarita VALENTINO (Consigliera Progressisti DEM)