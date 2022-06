Trovato morto in casa l’attore Roberto Brunetti detto “Er Patata”

ROMA, 04/06/2022 – (ansa) L’attore romano Roberto Brunetti, conosciuto come ‘Er Patata’ è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma. Ieri sera, intorno alle 22:30, la polizia di San Lorenzo di Roma ha trovato il 55enne morto, sdraiato supino sul letto, nella sua casa in via Arduino.

Le forze dell’ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo o di effrazione in casa.Ad allertare forze dell’ordine e vigili del fuoco è stata la compagna dell’attore. Indagini in corso da parte degli agenti del Salario. In passato l’attore ha lavorato in commedia dirette Leonardo Pieraccioni e Neri Parenti, ma anche in film come Romanzo Criminale.

Nel corso del sopralluogo effettuato dalla polizia nell’appartamento di Roberto Brunetti, sono state trovate tracce di hashish e cocaina. A chiarire se il decesso sia legato al consumo di sostanze stupefacenti sarà una autopsia che verrà disposta dalla Procura di Roma. Il corpo senza vita di Brunetti è stato trovato ieri intorno alle 22.30 nel suo appartamento di via Arduino. (ansa)