Ultima passerella per la G. Angel. La presidente Lillo: “Obiettivi stagionali più che raggiunti”

Manfredonia, 04 Giugno 2022. Ultimi quaranta minuti stagionali per i ragazzi biancoceleste della SSD Webbin Giuseppe Angel, che stasera al PalaDante, con inizio alle ore 18:30, affrontano la Mediterranea Cerignola, contro la vincitrice del campionato, nell'ultimo match di play off di Promozione. Occasione per i cestisti sipontini di salutare i propri tifosi dopo una stagione alquanto positiva, che fa pregustare un futuro roseo per gli amanti della palla a spicchi del Golfo. Piano piano e senza nessuna pretesa, la squadra di coach Carbone ha costruito un percorso propositivo, dopo un ottimo torneo nei quartieri alti della classifica e ha sfiorato la possibile conquista della serie D. Una compagine che si è distinta per la crescente progressione (nel ritorno una sola sconfitta in trasferta) e contrassegnata dalla valorizzazione del vivaio, con spesso sul parquet svariati talenti under fino al 2006, in un mix di ragazzi locali, capitanati da Fabio Mastroluca, che lasciano affermare senza ombra di dubbio che la scommessa è stata vinta. Soddisfazioni e buoni risultati che sono state conseguiti anche dalle selezioni giovanili con le squadre Under 16 e Under13 e la crescita delle squadre u14, u15, u17 a riprova dell'ottimo lavoro svolto da coach Ciociola e coach Gramazio, con il fiore all'occhiello del minibasket. In un contesto complicato dal punto di vista economico, la pianificazione e la programmazione di prospettiva con giovani emergenti dell'hinterland rappresenta la giusta via, nel medio termine, per riportare agli antichi fasti e ai vertici della pallacanestro pugliese la storica società sipontina.

Per tracciare un bilancio al termine della stagione sportiva 2021/2022, abbiamo intervistato per Stato Quotidiano, la presidentessa della SSD G. Angel, la prof. Loredana Lillo.

Dopo un lungo periodo di stop per la pandemia, sono riprese a pieno organico le attività della G. Angel. Presidentessa, qual è il suo bilancio annuale e quali i maggiori risultati ottenuti dalle squadre giovanili?

“Nonostante la pandemia, siamo stati una delle poche società nella provincia a fare attività dopo la prima ondata di COVID. Grazie alla delibera federale di gennaio 2021, i campionati giovanili sono diventati di interesse nazionale pertanto rispettando al meglio tutti i rigidi protocolli, abbiamo svolto i campionati u17, u15 eccellenza e u14 nella S.S. 2020/2021. Nell’attuale stagione sportiva abbiamo guadagnato l’accesso alle Final Four dei campionati U16 élite e U13 Gold che si svolgeranno la prossima settimana”.

Come è stata accolta la ripartenza tra i tanti giovanissimi amanti della pallacanestro di Manfredonia e dintorni?

“Nonostante la difficoltà nel trovare gli spazi e l’assurda gestione del Palascaloria dove sono spariti i campi di basket, pallavolo e pallamano, nonché i canestri, i ragazzi hanno risposto con entusiasmo iniziale smorzato, a gennaio, dal riacutizzatosi dei contagi. A risentirne di più è stato il minibasket mentre i ragazzi del settore giovanile a febbraio hanno ricominciato le gare agonistiche”.

La sua società è stata recentemente impegnata nel torneo multidisciplinare a favore dei bambini ucraini. Che messaggio e che contributo può dare lo sport e il basket, in questo caso, per la pace?

“L’Angel è sempre stata sensibile a temi sociali. Oggi ancor di più abbiamo voluto fare sentire la nostra presenza per un fine che ha un unico messaggio: pace! Lo sport deve essere veicolo di solidarietà e valori di fratellanza e condivisione”.

Nei senior si è ripartiti dal campionato di Promozione. Oggi ultima passerella contro la Mediterranea Cerignola, vincitrice del torneo. Sono stati centrati gli obiettivi stagionali? Si ritiene soddisfatta o vi è il rammarico che si poteva ottenere qualcosa in più?

“Ho voluto fortemente che venisse disputato un campionato senior per vedere in campo alcuni dei ragazzi più grandi cresciuti nell’Angel, con al loro fianco i promettenti atleti dell’u 16 élite. Oggi si disputerà l’ultima gara play off con obiettivi stagionali più che raggiunti, grazie alla qualificazione alla poul promozione per l’accesso in serie D. Ringrazio a nome di tutta la società il capitano Fabio Mastroluca che oggi davanti al suo pubblico si congederà dal basket giocato”

Cosa bolle in pentola per il futuro e la prossima programmazione? Vi è la possibilità di ricreare piano piano un progetto cestistico importante per la 1°squadra, come quello che portò la Angel, con tanti sacrifici, ai vertici regionali?

“L’obiettivo è unico, far giocare i nostri ragazzi e il vivaio. Ci stiamo organizzando e non escludo di ritornare pian piano a giocare sui parquet più importanti della nostra Puglia”.

Manfredonia, 04 Giugno 2022