“Un Cuore di tappi”, Vico del Gargano fa da apripista all’iniziativa dell’associazione il Cuore Foggia

StatoQuotidiano.it, 04 giugno 2022. “ Un Cuore di tappi” e inaugurato il 3 giugno vicino il parco giochi in Via Zingarelli .alla presenza del vicesindaco Raffaele Sciscio e l’assessore Rita Selvaggio e soprattutto con la presenza di numerosi bambini che dopo il taglio del nastro di inaugurazione, hanno versato tantissimi tappi nel grande cuore .

Si ringraziano i tanti cittadini che hanno contribuito a questa iniziativa raccogliendo già da subito tanti tappi che pian piano hanno già dato colore al grande raccoglitore.

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente che si celebra a giugno, i clown dottori del il Cuore Foggia hanno progettato questa iniziativa dedicata alla salvaguardia ambientale. Già presente in molti Paesi della Comunità Europea, il progetto parte con la realizzazione di un grande contenitore a forma di cuore, nel quale verranno raccolti tappi di plastica, realizzato dall’azienda di Foggia DM impianti di Domenico D’Adamio.

Il grande Cuore è stato brevettato e il marchio registrato dall’associazione il Cuore Foggia, donato dalla stessa associazione e dall’azienda costruttrice a Vico del Gargano .

Una volta riempito, i tappi verranno raccolti dalla stessa associazione e portati presso l’azienda La Puglia Recupero srl di Foggia, dove effettuano una verifica per individuare eventuali materiali non consoni al riciclo.

In seguito alla verifica, i tappi verranno pesati e una volta raggiunto un determinato peso verrà riconosciuto un rimborso dall’azienda di smaltimento che potrà essere utilizzato per piccoli progetti urbani per la rigenerazione della città. L’intera iniziativa verrà resa pubblica e condivisa per ogni passaggio con l’intera comunità e gli obiettivi saranno finalizzati alla realizzazione di uno spazio urbano dotato di accoglienza, di urbanità e di bellezza, iniziando da zone verdi curate con la piantumazione di piante autoctone che richiedono poca manutenzione, l’installazione di cestini per rifiuti originali e personalizzati da artisti, aree dog attrezzate per i nostri amici a quattro zampe, parco giochi inclusivi.

Partecipare a questa iniziativa rappresenta un vero e proprio gesto di solidarietà per le persone e per l’ambiente, un modo in più, per aiutare il prossimo proteggendo un mondo ormai soffocato da tonnellate di plastica non riciclate a dovere.

Il progetto è rivolto principalmente alle scuole, dove i bambini fin da piccoli possono imparare il valore di un piccolo gesto quotidiano, fatto per se stessi e per gli altri, ma anche a tutti i nostri amici che vogliono offrirci il loro prezioso aiuto.

Ricordiamo che i tappi riciclabili sono quelli di:

• bevande, acqua, e bibite;

• succhi di frutta in plastica;

• latte e vino in tetrapack;

• confezioni d’olio in plastica;

• detersivi;

• nutella e simili;

• dentifricio;

• bombolette spray;

• contenitore giochino ovetti kinder.

Non sono riciclabili:

• tappi liquori alcolici e super alcolici;

• tappi cosmesi;

• tappi medicinali (pomate).

Si tratta di plastica marchiata PE 02 e PP 05.� �Se vuoi contribuire alla raccolta, o ti interessa l’installazione del “Cuore di tappi”contattaci allo 3297241557 o inviaci una mail ad ilcuorefoggia@gmail.com