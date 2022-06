Venturino: “Protezione Civile non è servizio di interesse economico”

Foggia, 4 giugno 2022 – Alcune opportune precisazioni…

La protezione civile non è un servizio di interesse economico così come non lo sono i servizi di polizia ed il servizio sanitario. Non basta saper leggere bisogna anche capire il significato delle parole lette.

Quindi tra SIEG e Protezione Civile non esiste alcun collegamento

Il ‘Gino Lisa’ di Foggia ha la qualifica di aeroporto che svolge servizi di interesse economico generale (‘Sieg’). Conformemente agli orientamenti della Commissione del 2014 per il settore dell’aviazione, la gestione di un aeroporto può essere considerata un servizio di interesse economico generale, questo lo ha deciso il nostro Ministero dei Trasporti, famosa firma di Toninelli.

Gli Stati membri possono prevedere una compensazione per gli aeroporti per la prestazione di Sieg. In particolare, gli scali con una media di traffico annuale in uscita al di sotto dei 200.000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello del conferimento del Sieg possono essere finanziati con fondi pubblici. Nulla osta al superamento dei 200.000 passeggeri con conseguenza perdita dei contributi statali.

Forza Gino Lisa, ci siamo!

A cura del Prof. Sergio Venturino, Presidente Comitato “Vola Gino Lisa”