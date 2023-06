Ecco Foggia – Pescara (LA DIRETTA)

Foggia – Tutto pronto per le Final Four di Lega Pro. I match d’andata si disputeranno a partire dalle ore 20.30: Lecco-Cesena e Foggia-Pescara. DIRETTA FOGGIA – PESCARA – STREAMING

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Kontek, Leo, Rizzo; Bjarkason, Garattoni, Petermann, Di Noia, Costa; Ogunseye, Peralta. All. Rossi

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Boben, Mesik, Gozzi; Kraja, Aloi, Rafia; Merola, Cuppone, Delle Monache. All. Zeman

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCO (3-4-3): Melgrati; Celjak, Enrici, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone Lepore; Buso, Pinzauti. All. Foschi

CESENA (3-4-3): Tozzo; Silvestri, Ciofi, Prestia; Mercadante, De Rose, Brambilla, Adamo; Bumbu; S. Shpendi, Corazza. All. Toscano.

Foggia-Pescara, statistiche e curiosità

Nel Pescara, Brosco, Milani e Palmiero non saranno a disposizione in quanto fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Quattro indisponibili per Rossi: out lo squalificato Rutjens e gli infortunati Nobile, Beretta e Odjer. Recuperati Ogunseye e Garattoni negli schieramenti iniziali. Cuppone vince il ballottaggio con Lescano nel Pescara.

Zeman è arrivato a stagione in corso per sostituire Colombo, centrando il terzo posto in campionato alle spalle delle inarrivabili Catanzaro e Crotone ed eliminando poi nell’ordine Virtus Verona e Virtus Entella nei primi due ostacoli Playoff.

Per Zdenek Zeman, vera e propria istituzione in quel di Foggia viste le sue numerose esperienze vissute alla guida dei “Satanelli” (dal Foggia dei miracoli all’ultima parentesi datata 2021/22, ha più di 250 presenze sulla panchina rossonera), si tratterà di un ritorno dal sapore particolare in una città in cui ha scritto pagine che resteranno per sempre nella storia del calcio italiano

Sarà una sfida nella sfida per Delio Rossi, che vanta trascorsi sulla panchina del Pescara (stagioni 1996/97 e 2000/01) e soprattutto si troverà di fronte il suo “maestro” di una vita, Zdenek Zeman.

Reduce da due vere e proprie imprese compiute contro Audace Cerignola (dopo la sconfitta per 4-1 all’andata, è arrivato il successo per 3-0 al ritorno) e Crotone (vittoria casalinga per 1-0 all’andata, pareggio in rimonta al ritorno dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti), il Foggia di Delio Rossi vuole continuare a stupire. (sky).